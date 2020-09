JAKARTA - Perusahaan milik orang terkaya di Dunia, Amazon sedang membuka lowongan kerja. Hal ini dilakukannya dalam ajang Career Day pada 16 September.

Amazon sendiri saat ini sudah memiliki 33.000 lowongan pekerjaan. Namun, dalam Career Day ini akan mencakup 1.000 tim dari perekrut Amazon yang menawarkan 20.000 sesi pelatihan karier secara gratis

Nantinya, semua karyawan baru ini akan mendapatkan bayaran sekitar USD15 per jam atau Rp224.415 per jam (mengacu kurs Rp14.800 per USD). Tak hanya itu, karyawan baru ini juga akan mendapatkan cuti hingga 20 minggu.

Juru Bicara Amazon mengatakan, karyawan yang mengisi peran perusahaan dan teknologi akan menerima gaji rata-rata USD150.000 atau sekitar Rp2,2 miliar termasuk gaji, kompensasi dan tunjangan berbasis saham.

"Dengan banyaknya orang yang menganggur karena dampak ekonomi Covid-19 dan mencari pekerjaan baru, Career Day dirancang untuk mendukung semua pencari kerja, terlepas dari tingkat pengalaman, bidang profesional, atau latar belakang mereka atau apakah mereka sedang mencari pekerjaan itu. pekerjaan di Amazon atau perusahaan lain, " ujarnya melansir dari CNN.

