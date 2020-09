JAKARTA - Investasi di sektor infrastruktur disebut akan menggeliat pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dengan masuknya investasi, maka pembangunan infrastruktur harus mampu menjawab persoalan ekonomi yang ada saat ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri mengatakan, permasalahan ekonomi yang ada saat ini apakah dengan membangun jalan tol atau membangun jalan raya disebut bisa memecahkan masalah yang ada saat ini. Adapun, salah satu tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini baik di sektor riil atau dunia usaha adalah tingginya biaya logistik.

"Apabila biaya logistik maka harus ada pembangunan infrastruktur yang mampu mereduksi biaya logistik tersebut, apakah jalan tol atau pelabuhan atau bandara, ini lah yang harus ada studi kelayakan lebih lanjut," ujar Ahmad dalam acara Market Review IDX Channel, Selasa (15/9/2020).

Pada prinsipnya, Ahmad menyebut, kolaborasi investasi atau kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta sangat mungkin terjadi dan saat ini memang arahnya cenderung kesana. Jadi, pemerintah harus menyiapkan kerangka regulasi seperti apa dan kemudian menyiapkan lahan yang siap untuk dibangun infrastruktur kemudian dari pihak swasta baik dalam negeri atau asing melakukan pembangunan.

"Nah ini kan merupakan kolaborasi di setiap sektor khususnya swasta baik dalam negeri atau asing yang tentunya bisa berkerjasama dengan pemerintah," ucapnya.

