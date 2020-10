JAKARTA - Bank Indonesia meraih penghargaan The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers. Penghargaan diberikan atas keberhasilan dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah kondisi ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menyatakan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap terjaganya kinerja ekonomi Indonesia dan kuatnya sinergi kebijakan antar-otoritas dalam menjaga stabilitas dan memulihkan ekonomi Nasional.

 Baca juga: Kabar Baik, Data BI Ungkap Keuangan Perusahaan Properti Membaik

"Penghargaan yang diterima ini juga akan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh bersama dalam memulihkan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta prospek ekonomi Indonesia yang makin baik," kata Dody Budi Waluyo di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

The Asian Bankers memandang Bank Indonesia telah menunjukkan keunggulan dalam mengelola kinerja makroekonomi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan keputusan adalah:

Baca juga: 5 Langkah BI Geber Pemulihan Ekonomi Indonesia

i) Kinerja makroekonomi pada 2019 yang baik tercermin antara lain dari pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran inflasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

ii) Prospek perekonomian yang menguat pada 2021 didukung perbaikan ekonomi global dan dampak positif stimulus moneter dan fiskal;

iii) Sinergi kebijakan yang dilakukan secara nasional dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi;

iv) Implementasi kebijakan Bank Indonesia melalui bauran kebijakan akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; dan

v) Penerapan protokol kesehatan utk mencegah penyebaran COVID-19 oleh Bank Indonesia guna memastikan keberlangsungan tugas dan kelancaran pelayanan publik.

(rzy)