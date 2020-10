JAKARTA-- Pendaftaran Webinar Series bertema Digitalise Your Ways of Doing Business dalam rangka ulang tahun ke-31 MNC Group telah dibuka.

Webinar series ini terbuka untuk masyarakat umum. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut https://mncfest2020.mncinnovation.id/index-webinar.html.

Sejumlah pakar di bidang teknologi informasi dan digital akan dihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai 3-6 November 2020.

"Mereka adalah pembicara keren dan tidak diragukan lagi keahliannya di dunia digital," ujar Penanggung Jawab Event Webinar Series MNC e-Fest 2020 Priyadi S. Irawan, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Mereka adalah CTO RCTI+ Rio Anugrah, dan Technical Team MNC Animation yang akan berbicara pada hari pertama, tentang "Innovation and Creativity."

Pada hari yang sama bakal ada Corporate Digital Sales Lead Google Indonesia M. Riski Mangku Alam, Broadcast Marketing Development & Strategic DMA Sukma Yulis Archie, dan COO Mediate Indonesia Ernita Ariestanty. Mereka akan berbicara tentang "Data Business Analysis".

Pada hari ketiga, ada perwakilan dari Tokopedia Edwin Chayadi, Perwakilan dari MNC SHOP Khilqa Putri dan Zenia Rashelia.

Selanjutnya, ada perwakilan dari Mister Aladin Nitha Sudewo serta perwakilan dari The F Thing Fadillah. Mereka akan berbicara tentang "E-Commerce Platform".

Pada sesi kedua ada COO RCTI+ Helmy Balfas dan MNC Portal Indonesia Jasmin S Pratiwi yang akan berbicara tentang "Media Platform."

Pada hari terakhir, MNC e-Fest 2020 menghadirkan Head of Entertainment Partnership Maritime SEA - Facebook Revie Sylviana dan perwakilan dari OTT Kristiono Setiadi yang akan berbicara tentang "Building Ecosystem."

Masih pada hari yang sama, ada Country Head Garena Indonesia Hans Saleh dan Managing Director MNC Pictures Titan Hermawan yang akan berbincang tentang "Building Community."

Para narasumber tersebut akan membahas hal-hal menarik di sesi panel diskusi maupun presentasi di MNC e-Fest 2020 ini. Selain itu, mereka juga akan berbagi inspirasi dan kisah suksesnya dari sudut pandang yang berbeda. Setiap harinya, webinar akan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan sesi kedua pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Setiap sesi memiliki pokok bahasan menarik terkait dunia digital. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran webinar series "Digitalise Your Ways of Doing Business" ini, dapat menghubungi Fika (0859-2131-9213) fika.ramadhani@mncgroup.com, Ario (0812-1621-6583) ario.kusuma@mncgroup.com atau Tata (0812-8326-7330) septanus.astono@mncgroup.com.