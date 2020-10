JAKARTA - Pemerintah memperkuat kerjasama dengan Singapura dalam bidang energi. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kerjasama internasional ini dibutuhkan dalam mendukung transisi energi.

"Pertemuan bilateral dengan Singapura diharapkan dapat semakin meningkatkan kerjasama menghadapi berbagai tantangan transisi energi," ujar Arifin di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Kedua negara bersepakat tentang melimpahnya potensi kerjasama transisi energi yang dapat dikembangkan dan perlu diperkuat lebih lanjut, salah satunya potensi panas bumi di Sumatera.

Baca Juga: Pengembangan Infrastruktur Panas Bumi Terhalang Medan yang Sulit

"Singapura juga menyampaikan penghargaan atas partisipasi Menteri ESDM dalam Singapore International Energy Week (SIEW) 2020," katanya.

Dalam kerjasama bilateral di sektor energi yang cukup vutal adalah pasokan gas untuk Singapura. Selain kerjasama tersebut, saat ini Singapura juga memiliki berbagai investasi di Indonesia dalam subsektor migas, ketenagalistrikan, minerba, dan energi baru terbarukan.

Baca Juga: Investasi Panas Bumi Sangat Mahal, Tingkat Kesuksesan Tidak Tinggi

Pada kerja sama regional, Singapura menjadi ketua Regional Energy Policy and Planning Sub Sector Network (REPP-SSN), yang bertanggung jawab akan penyusunan ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation Phase 2: 2021-2025. Dokumen kerja sama ini akan disahkan oleh Menteri Energi ASEAN pada pelaksanaan ASEAN Ministers' on Energy Meeting ke-38 bulan November 2020.

REPP-SSN juga akan meluncurkan dokumen 6th ASEAN Energy Outlook, yang dikembangkan berdasarkan kebijakan energi dan target sepuluh negara anggota ASEAN. Dokumen ini akan menjadi sumber utama informasi, analisis, dan proyeksi energi di kawasan, dan memberikan wawasan yang mendalam tentang tren pasokan dan konsumsi energi ASEAN.

(fbn)