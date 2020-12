JAKARTA – Menjadi orang tua bukan hal yang mudah. Selain harus menjadi contoh bagi anaknya, orang tua terutama ibu harus pintar membuat skala prioritas keuangan dari apa yang akan dibeli.

CEO & Principal Consultant Zap Finance Prita Hapsari Gozhie mengatakan, ada beberapa hal penting untuk dipelajari dan dipertimbangkan saat pertama kali menjadi orang tua.

“Jadi teringat, perjalanan hidup sejak menjadi seorang ibu muda banget hingga saat ini (masih muda kalo di mata oma-oma). Nah, ada 5 hal menurutku penting banget kita pelajari dan pertimbangkan saat pertama kali menjadi orangtua,” tulis Prita Gozhie, dikutip dari Instagramnya, Minggu (6/12/2020).

Pertama, First Parenting Book

Dia menceritakan saat menjadi ibu pada usia 24 tahun. Ketika itu mendaptkan hadiah berupa buku “What to Expect When You Are Expecting”.

Sejak itu, dirinya berinvestasi ilmu dengan membeli buku seri “What to Expect” lainnya. Buku itu sangat membantunya menjalani masa-masa pertama kali menjadi orang tua, di mana saat itu ilmu parenting masih jarang.

Kedua, First Baby Appliances

Saat pertama kali anaknya lahir, dirinya memilih membeli stoller. Menurutnya, memiliki stoller yang ringkas, kuat, dan berkualitas adalah investasi.

Dia mengatakan, kuncinya adalah menentukan prioritas dari apa yang akan dibeli.

Ketiga, First Cashflow Priority

Sebagai ibu yang bekerja full-time, maka alokasi bujet bulanan untuk pos nanny adalah utama. Umumnya bujet cashflow naik 20% setetah memiliki anak. Maka, penting untuk mengatur gaya hidup setelah memiliki anak, agar prioritas pengaturan pengeluaran tidak berlebihan. Prita menyarankan untuk membaca buku MoneySmart Parent supaya financial planning lebih teratur.

Keempat, First Vacation Prita menjadi salah satu orang yang mempertimbangan dengan matang terkait liburan pertama bersama anaknya. Ia menyarankan liburan yang mudah dilakukan. Menggunakan bujet yang ekonomis akan lebih baik. Kelima, First Education Prita dan suaminya sama-sama dibesarkan di keluarga yang menilai pendidikan sebagai investasi. Oleh karena itu, ia merencanakan pendidikan anaknya dari jauh-jauh hari. Ia menekankan, saat memilih pendidikan untuk anak, yang terpenting adalah tetap berpegang pada kemampuan finansial orang tua.