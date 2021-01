JAKARTA - Tahukah Anda, bila bijak menggunakan kartu kredit, Anda bisa berhemat juga?

Tersedia banyak jenis kartu kredit terbaik yang diterbitkan lembaga keuangan, termasuk oleh unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) atau MNC Financial Services, yaitu PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank yang berada di bawah naungan MNC Group.

Menariknya, menggunakan Kartu Kredit MNC Bank tidak hanya hemat berkat berbagai fasilitas menarik, tetapi juga dapat mewujudkan impian memiliki gawai terbaru dan banyak produk lainnya!

Belanja online untuk membeli gawai terbaru seringkali terhalang mahalnya gawai impian. Hal tersebut dapat membahayakan dompet kalau tidak terkontrol dengan baik.

Jangan khawatir, Kartu Kredit MNC Bank punya solusi berupa promo spektakuler serta fasilitas cicilan 0%, sehingga tidak hanya dapat berhemat, tetapi juga menjadikan biaya bukan halangan.

Card Product & Usage Head MNC Bank, Eva Dahlia saat dihubungi Kamis (21/1/2021), menjelaskan hal cerdas untuk bisa berhemat adalah smart spending menggunakan Kartu Kredit MNC Bank.

Maksimalkan promo yang tersedia mulai dari diskon hingga Rp100.000 dengan Kartu Kredit MNC Bank di Shopee dalam rangka Shopee 2.2, khusus untuk produk di halaman “men sale”.

Tidak hanya itu, khusus buat kalian yang mau punya handphone terbaru, upgrade handphone bukan hal yang berat lagi menggunakan Kartu Kredit MNC Bank, berkat promo PreOrder Samsung Galaxy S21 Series 5G di blibli dengan klik http://blib.li/mnc-s21 - jdid dengan klik http://bit.ly/jdglxyS21 - dan dinomarket dengan klik https://bit.ly/38zh7Db.

Segera dapatkan handphone keren Samsung Galaxy S21 Series 5G dengan diskon spesial Rp 1 Juta berikut Galaxy Buds Pro untuk pembelian S21 Ultra 5G atau Galaxy Buds Live untuk S21+ 5G dan Smart tag untuk keduanya, melalui cicilan 0% dengan Kartu Kredit MNC Bank sampai dengan 27 Januari 2021.

“Segera ambil kesempatan ini, raih diskon ini, sehingga lebih hemat dan makin keren tentunya," pungkas Eva Dahlia.

Eva mengatakan ragam kartu kredit MNC Bank, yaitu Platinum, Gold, atau Motion.

Selain membuat transaksi menjadi lebih mudah, Kartu Kredit MNC Bank menjadi pilihan kartu kredit terbaik, karena banyaknya benefit dan promo yang ditawarkan.

Kartu kredit bisa mempermudah hidup dan keuanganmu dengan catatan kamu bijak menggunakannya.

Yuk, segera cek barang incaran kamu di e-commerce dan merchant partner yang bekerja sama dengan kartu kredit MNC Bank.

Unduh aplikasi Motion dari MNC Bank melalui Appstore/Playstore untuk kemudahan transaksi dan akses informasi Kartu Kredit MNC Bank.

Informasi lebih lanjut hubungi Call Center MNC Bank di 1500 188 atau www.mncbank.co.id . Kartu Kredit MNC Bank, which suits you best!