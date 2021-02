JAKARTA – Dana pendidikan anak tentu harus dipersiapkan dengan baik supaya keuangan tidak terlalu terbebani nantinya. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan dana pendidikan anak sedini mungkin.

CEO & Principal Consultant Zap Finance Prita Hapsari Ghozie mengatakan, anak adalah amanah bagi orang tua, maka sudah semestinya mendapatkan prioritas dalam perencanaan keuangan keluarga.

Tentu, dunia pendidikan untuk anak juga membutuhkan anggaran. Maka dari itu, Prita membagikan beberapa tips-tips untuk menyiapkan dana pendidikan anak.

“Swipe pelan2 tips aku kali ini, simpan dulu kalau belum siap, dan bagin ke pasangan pastinya. Tenang, 10 tahun cukup banget kok buat prepare dana kuliah anak, yg penting paham prioritasnya. ANAK hadir dengan REZEKInya. Tapi, orangtua harus AMANAH dengan ikhtiar yang BENAR,” tulis Prita Ghozie dalam Instagramnya @pritaghozie, Senin (8/2/2021).

Pertama, pilih sekolah untuk anak

Sebagai orang tua, tentu ingin segalanya yang paling “Wah” untuk anak. Tapi, yang utama adalah yang terbaik untuk anak. Pilih sekolah yang baik dengan mengenal karakter anak, dan cara belajarnya.

Selain itu, penting juga untuk memahami do's & don'ts saat memilih sekolah untuk anak. Sebab, kakak-adik pun bisa jadi punya kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak bisa selalu disekolahkan di tempat yang sama.

Kedua, memahami kemampuan finansial orang tua

Mungkin biaya pendidikan terlihat tinggi bagi sebagian orang, tapi pahami apa bedanya sekolah mahal vs sekolah bernilai. Prita mencontohkan, misalnya sekolah berSPP Rp5 juta tapi value nya Rp10 juta maka akan menjadi “murah”, dibanding sekolah berSPP Rp1 juta tapi value nya Rp500 ribu.

Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah, mengetahui berapa kesanggupan orang tua untuk alokasi SPP bulanan, alokasi investasi dana pendidikan, dan berapa jumlah anak yang dimiliki.

Ketiga, siapkan dana pendidikannya Setelah orang tua menyadari kemampuan finansialnya, maka saatnya untuk memulai action untuk mempersiapkan dana dana pendidikan untuk anak. Langkah-langkahnya dimulai dari melakukan riset biaya, menghitung biaya pendidikan di masa depan, menghitung kebutuhan menabung dan berinvestasi, adopsi ke bujet bulanan dan tahunan, serta memilih aset investasinya. Lalu, bagaimana jika dana orang tua sangat terbatas? Prita mengatakan bahwa ada opsi lain yang bisa dilakukan, seperti menambah keahlian anak dengan les maupun aktivitas luar sekolah, atau mengikuti program beasiswa anak berprestasi.