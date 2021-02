CHICAGO - Harga emas menguat lagi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), memperpanjang kenaikan dalam tiga hari berturut-turut. Kenaikan harga emas karena penurunan dolar AS dan harapan lebih banyak stimulus fiskal Amerika Serikat meningkatkan daya tarik emas di antara investor yang mencari lindung nilai inflasi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange naik USD3,3 atau 0,18% menjadi ditutup pada USD1.837,50 per ounce. Sehari sebelumnya, emas berjangka melonjak USD21,2 atau 1,17% menjadi USD1.834,20 per ounce.

Emas berjangka juga terangkat USD21,8 atau 1,22% menjadi USD1.813,00 pada Jumat (5/2/2021), setelah anjlok USD43,9 atau 2,39% menjadi USD1.791,20 pada Kamis (4/2/2021) dan naik USD1,7 atau 0,09% menjadi USD1.835,10 pada Rabu (3/2/2021).

"Perdagangan reflasi benar-benar mulai menetap dan emas diuntungkan dari pelemahan dolar lagi dan stimulus menjadi fokus utama," kata Analis Pasar Senior OANDA Edward Moya, dikutip dari Antara, Rabu (10/2/2021).

"Emas akan menarik sejumlah besar dari aliran-aliran karena ketidakpastian dengan pemulihan ekonomi global dan juga Federal Reserve AS akan menjadi sangat akomodatif untuk beberapa waktu," sambungnnya.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang kemungkinan besar diakibatkan oleh langkah-langkah stimulus yang meluas. Meningkatkan daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya, dolar AS merosot ke level terendah lebih dari satu minggu. Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 17,4 sen atau 0,63% menjadi USD27,402 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD19,2 atau 1,63% menjadi USD1.194,4 per ounce.