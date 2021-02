JAKARTA - Food processor dan blender merupakan alat elektronik untuk mengolah masakan yang dilengkapi dengan mesin untuk mengiris, mencincang, menghaluskan dan mencampur bahan masakan. Memang jika dilihat sekilas, kedua alat tersebut tampak sama namun ternyata secara fungsi kedua alat tersebut berbeda.

Oleh karena itu penting bagi anda untuk mengetahui perbedaan Antara fungsi food processor dan hand blender agar tidak salah pilih ketika membeli.

Diungkapkannya, fungsi food processor pada umumnya adalah sebagai alat mencacah, memotong, mengiris, serta mencampur bahan makanan tanpa tambahan cairan dalam prosesnya. Anda juga dapat menentukan seberapa lunak atau halus olahan makanan yang anda inginkan dengan menggunakan food processor.

Adapun pada blender, fungsi umumnya adalah untuk mencampur dan menghaluskan bahan masakan agar lebih lunak dan membuat tekstur olahan masakan lebih konsisten. Idealnya, blender digunakan untuk menghaluskan bumbu dan membuat smootie atau jus. Untuk mengolah bahan makanan yang lebih padat, blender memerlukan tambahan cairan agar olahan tercampur dan teraduk sempurna. Kebiasaan menghaluskan bumbu masakan dengan blender biasanya meninggalkan noda dan bau pada bowl blender yang digunakan. Oleh karena itu, hand blender kini menjadi produk umum di masyarakat yang biasanya digunakan khusus untuk membuat smoothie dan jus.