JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelompok program keluarga harapan (PKH) bakal dicairkan. Namun, pencairannya secara bertahap.

Program-program tersebut masuk dalam perlindungan sosial dengan anggaran Rp157,41 triliun meliputi PKH Rp28,71 triliun, kartu sembako Rp45,12 triliun, prakerja Rp20 triliun, BLT dana desa Rp14,4 triliun, bansos tunai Rp12 triliun, dan perlinsos lainnya Rp37,18 triliun.

1. Satu Tahun BLT PKH Dicairkan Sebanyak 4 Kali

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Rachmat Koesnadi mengatakan BLT PKH tersebut diberikan dalam kurun waktu satu tahun dengan 4 kali masa pencairan.

2. Jadwal Pencairan BLT PKH

Di tahap pertama yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret. Sedangkan tahap kedua yaitu bakal dicairkan pada bulan April, Mei dan Juni. Tahap ketiga yaitu Juli, Agustus dan September. Sedangkan tahap keempat dicairkan pada bulan Oktober, November dan Desember.

3. Setiap Tahapan BLT PKH Cair Rp7,1 Triliun

Untuk tahap pertama hingga keempat masing-masing dicairkan sebesar Rp7,1 Triliun. Nantinya totalnya Rp28 triliun untuk empat tahap,

4. Rincian Dana BLT PKH

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) sejumlah BLT prioritas program keluarga harapan terdiri dari BLT ibu hamil dan balita atau anak usia dini 0-6 tahun dengan nilai Rp6 juta setahun.

Rinciannya, BLT ibu hamil Rp3 juta dan balita atau anak usia dini Rp3 juta setahun atau Rp750.000 per tiga bulan.BLT anak sekolah dengan total mencapai Rp4,4 juta setahun.

Rinciannya anak SD Rp900.000 setahun atau Rp225.000 per tiga bulan, anak SMP Rp1,5 juta setahun atau Rp375.000 per tiga bulan dan anak SMA Rp2 juta setahun atau Rp500.000 per tiga bulan.