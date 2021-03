JAKARTA - Pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Selain disiplin protokol kesehatan, pembuatan vaksin saat ini dinilai menjadi salah satu cara efektif membendung penyebaran Covid-19.

Sejumlah negara telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Covid-19. Namun, vaksin-vaksin yang telah disetujui bukan hanya buatan satu produsen.

Berikut produk vaksin Covid-19 yang dikutip dari Koran Sindo dan sudah mendapatkan izin penggunaan di beberapa negara, Rabu (17/3/2021).

1. Pfizer/BioNTech (Amerika Serikat dan Jerman)

Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Pfizer dan BioNTech diklaim memiliki efektivitas hingga 95%. Vaksin ini telah melalui uji klinis tahap akhir terhadap lebih dari 40.000 relawan dengan 170 orang di antaranya terinfeksi Covid-19. Tercatat sejumlah negara yang memberikan izin terhadap vaksin tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, Bahrain, Kanada, dan Meksiko.

2. Sputnik V (Rusia)

Vaksin Sputnik V merupakan produksi perusahaan asal Rusia. Pengembangnya mengklaim vaksin ini memiliki efektivitas hingga 95% dan tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan bagi penggunanya. Walaupun pengujian vaksin ini masih berjalan, Rusia telah memberikan izin dan melaksanakan vaksinasi sejak Desember 2020. Banyak masyarakat Rusia yang menyangsikan efektivitas vaksin ini.

3. AstraZeneca (Inggris-Swedia)

Vaksin yang dikembangkan Oxford University Inggris dan perusahaan bioteknologi AstraZeneca telah mengumumkan hasil sementara uji klinis, dengan keefektifan rata-rata mencapai 70,4%. Meski lebih rendah dari dua vaksin sebelumnya, vaksin ini bisa disimpan dengan suhu hanya 2-7 derajat celcius selama enam bulan. Satu dosis vaksin ini bahkan efektif 70% setelah 21 hari dan sebelum dosis kedua diberikan.

4. Sinovac (China)

Vaksin Coronavac berasal dari perusahaan asal China, Sinovac. Hingga kini, vaksin ini telah digunakan di sebagian wilayah China sejak bulan-bulan musim panas tahun 2020 lalu kepada kalangan rentan seperti petugas medis dan petugas layanan kota. Vaksinasi dengan produk Sinovac ini telah dilakukan di beberapa titik Provinsi Zhejiang.

5. Moderna (Amerika Serikat)

Vaksin yang diproduksi perusahaan asal AS, Moderna Inc, juga sudah dapat izin penggunaan darurat. Dari hasil uji klinis tahap 3, vaksin ini disebut memiliki efikasi hingga 94,5% karena dari 95 relawan yang terinfeksi Covid-19 hanya 5 orang. Vaksin ini baru saja mendapatkan izin penggunaan darurat di AS.

6. Sinopharm (China)

Akhir Desember 2020 lalu, vaksin ini mengumumkan efektivitasnya yang mencapai 79,34%. Vaksin ini merupakan vaksin buatan China pertama yang diumumkan. Tingkat efektivitas tersebut lebih rendah dari hasil yang diumumkan di Uni Emirat Arab yaitu 86%. Pemerintah China telah memberikan persetujuan bersyarat untuk vaksin ini pada 31 Desember 2020.