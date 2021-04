JAKARTA – Seperti diketahui masyarakat, saat ini transformasi digital pada industri perbankan sedang berjalan dengan kencang. Hal itu dipicu kebutuhan yang hadir, karena tantangan pandemi Covid-19 sejak 2020 dan diakomodir oleh kebijakan maupun percepatan rancangan regulasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, saat ini sudah banyak bank berlomba menghadirkan layanan perbankan digital yang sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu dari bank yang secara progresif mengembangkan layanan perbankan digital adalah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group.

Presiden Direktur MNC Bank Mahdan menyampaikan, saat ini perizinan untuk digital onboarding sedang diproses oleh OJK. Setelah izin digital onboarding untuk simpanan didapatkan MNC Bank, masyarakat dapat lebih mudah membuka rekening simpanan di MNC Bank melalui Motion tanpa harus ke cabang secara fisik. Selanjutnya, MNC Bank juga tengah mengembangkan digital onboarding untuk kartu kredit yang mempermudah masyarakat mengajukan aplikasi dan mendapatkan persetujuan kartu kredit melalui Motion.

Aplikasi Motion yang dapat diunduh pada Appstore maupun Playstore tersebut terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi fitur, kenyamanan penggunaan, maupun keamanan data termasuk melakukan sinergi dengan ekosistem MNC Group.

“MNC Bank bergerak progresif untuk mewujudkan visi menjadi bank masa depan berlandaskan teknologi terkini. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan Motion yang terus ditingkatkan untuk menjadi aplikasi layanan perbankan digital terdepan. Oleh karena itu, kami juga terus melakukan sinergi dengan ekosistem MNC Group untuk memanfaatkan customer base MNC Group yang sangat besar,” jelas Mahdan, di Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Dia melanjutkan saat ini pengguna Motion sudah dapat memanfatkan 43 fitur dari aplikasi Motion untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan dan non-perbankan kapan saja dan di mana saja. Keseluruhan fitur tersebut dapat dilihat dari situs web mncbank.co.id.

Tidak hanya itu, pada situs web MNC Bank tersebut, masyarakat ataupun nasabah dapat melihat panduan mudah untuk aktivasi aplikasi Motion, sehingga nasabah yang belum menggunakan Motion dapat segera menikmati kemudahan perbankan masa depan sekarang juga.

Ke depan, aplikasi Motion akan menggunakan konsep open banking untuk memungkinkan sinergi luar biasa antara aplikasi perbankan dari MNC Bank dengan aplikasi digital lainnya dari unit bisnis MNC Group maupun aplikasi digital pihak ketiga lainnya, sehingga pelanggan MNC Group atau masyarakat dapat lebih mudah membuka rekening simpanan maupun mengajukan kredit di MNC Bank melalui Motion, dan segera menikmati berbagai penawaran yang atraktif.

Pengusungan open banking sebagai langkah selanjutnya sudah sesuai dengan imbauan BI. Gubernur BI Perry Warjiyo menyarankan perbankan untuk melakukan digitalisasi open banking. Open banking sendiri berbeda dengan neo banking yang tengah menjadi tren.

Metode open banking di tiap bank harus diusung sendiri oleh pimpinannya.

"Open banking itu betul-betul harus strategic driver, tidak bisa di bottom up, harus di top down. Kemampuan open banking harus diusung dari pimpinan. Itu betul-betul membutuhkan visi, misi, dan strategic business plan yang jelas," kata Perry dalam diskusi webinar Traditional Banks VS Challenger Banks.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Motion atau penawaran MNC Bank lainnya, kunjungi situs web mncbank.co.id atau hubungi MNC Bank Call Center 1500188 untuk merasakan perbankan masa depan lewat MNC Bank.