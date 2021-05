NEW YORK - Dolar AS melemah pada perdagangan Rabu, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi lebih dari dua minggu. Dolar AS melemah karena data ekonomi AS menurun dari yang diharapkan dan para investor tengah menanti laporan pekerjaan utama pada akhir minggu ini.

Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP mencatat bahwa gaji pekerja swasta AS naik paling tinggi dalam tujuh bulan pada April. Data ADP menunjukkan perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan di tengah pengeluaran pemerintah yang besar dan meningkatnya vaksinasi Covid-19.

"Hal itu tentu mengkhawatirkan bagi pedagang dolar AS dan menahan untuk memulihkan posisi dolar yang panjang menjelang penggajian non-pertanian," kata Direktur Pelaksana BK Asset Management, Kathy Lien, Kamis (6/5/2021).

Perkiraan laporan pekerjaan pun naik 978.000 pada Jumat nanti. Namun hal ini di bawah perkiraan sebelumnya yang mencapai 2,1 juta.

“Ada peluang bagus itu akan melebihi 1 juta, tapi saat kami melihat beberapa indikator utama untuk ekonomi, pemulihan dan pasar tenaga kerja, kami tidak melihat kekuatan yang terlalu besar yang telah diantisipasi semua orang dan itu menahan dolar," kata Lien.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang rekan terakhir di 91,319 setelah naik setinggi 91,436 di awal sesi, tertinggi sejak 19 April.

Menguatnya dolar sebelumnya didorong komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang menyatakan bahwa kenaikan suku bunga mungkin diperlukan untuk menghentikan ekonomi dari overheating.

Yellen kemudian meremehkan kepentingannya, tetapi bahkan sedikit penyebutan pengetatan AS memiliki dampak yang sangat besar di pasar yang telah menjadi sangat bergantung pada stimulus moneter.

Tiga pejabat Fed berbicara pada hari Rabu, dengan Presiden Chicago Federal Reserve Bank Charles Evans mengatakan bahwa meskipun dia lebih optimis tentang pertumbuhan ekonomi AS daripada beberapa bulan yang lalu, dia memperkirakan kebijakan moneter akan tetap sangat mudah untuk beberapa waktu. Presiden Bank Federal Reserve Boston Eric Rosengren mengatakan inflasi akan terdistorsi sementara musim semi ini karena ekonomi AS bekerja melalui ketidakseimbangan yang disebabkan oleh pandemi, tetapi tekanan harus berumur pendek dan tidak mengarah pada kemunduran dalam kebijakan moneter. Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan lebih banyak kemajuan akan dibutuhkan di pasar kerja sebelum kondisi Fed untuk mengurangi dukungan ekstensifnya akan dipenuhi. The Fed telah mengatakan tidak akan menaikkan suku bunga acuan dana Fed hingga 2023, tetapi bagian responsif dari kurva imbal hasil untuk suku bunga komersial keluar pada 10 tahun atau sedikit lebih lama, kata Joseph Trevisani, analis senior di FXSTREET.COM.