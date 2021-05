JAKARTA – MNC Bank menyiapkan layanan Bank Digital, MotionBanking. Layanan ini diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia. Adapun kemudahan yang dimaksud terutama ketika membuka rekening tabungan di MNC Bank.

COO MotionBanking Teddy Tee mengungkapkan, kekuatan dari MotionBanking adalah kelengkapan daripada layanan digital perbankan dan juga financial lainnya.

“Kami di MNC ini punya beragam sekali produk dan juga izin-izin yang sudah kita dapatkan, yaitu e-wallet, e-money, payment gateway, trading, dan insurance. Nah, ini semua akan kita coba gabung ke dalam satu platform yang kita akan namakan Motion,” ungkapnya dalam acara MNC Financial Services di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Dia melanjutkan, MotionBanking juga merupakan salah satu tonggak pertama yang akan dibangun agar bisa meningkatkan financial inclusion di Indonesia.

“Harapan kami dengan adanya MotionBanking ini, kita bisa reach out the more audience di Indonesia dengan bantuan dari kekuatan media yang MNC punya,” ujar COO MotionBanking tersebut.

Teddy menyampaikan, bahwa dia percaya salah satu kekuatan MNC itu ada pada bagian medianya. Yakni, bisa membantu menjangkau area-area yang mungkin tidak terjangkau oleh cabang-cabang bank konvensional. Sementara itu, dia menuturkan, dengan mendapatkan layanan banking dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihaknya percaya bahwa dapat meningkatkan bisnis di sektor perbankan. Serta, meluasnya produk-produk yang dimiliki.