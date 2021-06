JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap Work From Bali tidak membebani anggaran, namun lebih berpihak pada pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

Program Work From Bali yang dicetus oleh pemerintah bertujuan untuk mengangkat sektor hunian hotel-hotel di Bali yang kini berada di bawah 10%.

“Work From Bali terus kita siapkan termasuk juga yang ingin saya sasar adalah kesiapan para UMKM di Bali untuk menyiapkan produk produk ekraf mulai dari kuliner, kriya maupun fashion, karena Work From Bali mungkin 30% dari dampaknya terhadap hotel, sisanya adalah produk ekraf termasuk restaurant,” ungkap Sandi, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Ramainya pembicaraan rencana Work From Bali juga mendorong kawasan pariwisata lainnya untuk ikut berkontribusi. Sandiaga mengatakan beberapa kawasan pariwisata juga mendorong usulan yang sama seperti Work From Lombok ataupun Work From Labuhan Bajo.

Sebagai upaya mendukung bangkitnya sektor wisata utamanya Bali, Sandiaga berkomitmen dalam mempersiapkan travel corridor arrangement, dan memastikan diterapkannya protokol Cleanliness Health, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE.

Baca selengkapnya: Sandiaga Uno Beberkan Dampak Positif Work From Bali

(fbn)