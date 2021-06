NEW YORK - Dolar AS sedikit berubah dan keluar dari posisi terendah pada perdagangan Rabu, karena investor fokus pada pertemuan Bank Sentral . Selain itu, investor juga menanti laporan indeks harga konsumen AS yang dapat mengukur laju pemulihan ekonomi saat ini.

Kedua hal tersebut rencananya akan diumumkan Kamis. Untuk itu, investor mengadopsi sikap menunggu dan melihat, meninggalkan mata uang utama sebagian besar terikat kisaran baru-baru ini.

Indeks dolar terakhir naik 0,03% pada 90,14, dengan euro juga hampir tidak berubah di USD1,2176. Demikian dilansir dari Reuters, Kamis (10/6/2021).

Data inflasi yang segera disampaikan Departemen Tenaga Kerja AS telah banyak diantisipasi, setelah laporan bulan lalu menunjukkan harga konsumen meningkat paling tinggi dalam hampir 12 tahun. Hal ini pun memicu pandangan bahwa harga yang lebih tinggi dapat bertahan lebih lama daripada yang diantisipasi beberapa orang. Ekonom memperkirakan CPI naik 0,4% pada Mei 2021.

Sementara itu, investor juga mencermati kebijakan ECB . Investor akan mengawasi setiap petunjuk perlambatan yang akan segera terjadi pada program pembelian obligasi.

Sebelumnya, Bank of Canada memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga utamanya dan mengatakan akan mempertahankan kebijakan pelonggaran kuantitatif. Ini juga menegaskan kembali bahwa suku bunga akan tetap tidak berubah hingga setidaknya paruh kedua 2022.

Dolar Kanada pun naik terhadap greenback setelah pengumuman tersebut. Dalam perdagangan sore itu datar di USD1,21.

Dolar AS naik 0,1% terhadap yen menjadi 109,62 yen, sementara sterling turun 0,3% menjadi USD1,4111. Pound merosot karena Inggris dan Uni Eropa gagal menyepakati solusi untuk masalah perdagangan pasca-Brexit di provinsi Inggris di Irlandia Utara, dan bertukar ancaman dalam kebuntuan yang dapat mengklaim KTT internasional G7. Di sisi lain, Bitcoin pulih dari level terendah dalam tiga minggu terakhir. Tanda-tanda kehati-hatian investor institusional dan perhatian regulasi mendorong penjualan. Itu terakhir naik 8% pada USD36.114.