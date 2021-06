JAKARTA – Wall Street berakhir naik tipis pada perdagangan Selasa (Rabu WIB). Bursa saham AS menguat karena investor mencerna data ekonomi yang baru dirilis.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 9,02 poin atau 0,03% menjadi 34.292,29. Indeks S&P 500 naik 1,19 poin, atau 0,03%, menjadi 4.291,80. Indeks Komposit Nasdaq naik 27,83 poin atau 0,19% menjadi 14.528,33, dilansir dari Antara, Rabu (30/6/2021).

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan utilitas turun 1,65%, memimpin penurunan. Teknologi naik 0,7%, kelompok berkinerja terbaik.

Perusahaan China yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P US Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan optimis.

Di sisi ekonomi, indeks kepercayaan konsumen AS naik menjadi 127,3 pada Juni dari angka Mei 120, level tertinggi sejak pandemi virus corona menghantam negara itu pada Maret 2020, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan pada hari Selasa.

"Optimisme jangka pendek konsumen pulih kembali, didukung oleh ekspektasi bahwa kondisi bisnis dan prospek keuangan mereka sendiri akan terus membaik dalam beberapa bulan mendatang," kata Lynn Franco, direktur senior Indikator Ekonomi di The Conference Board.