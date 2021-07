JAKARTA - Saham sektor farmasi dan kesehatan serta sektor telekomunikasi menguat di tengah pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini.

Dilihat melalui RTI, Jakarta, Rabu (14/7/2021), saham-saham di sektor farmasi dan kesehatan yang mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini di antaranya PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) naik Rp200 atau 2,47 persen ke Rp8.300 per lembar saham, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) naik Rp200 atau 6,06 persen ke Rp3.500 per lembar saham, PT Indofarma Tbk (INAF) naik Rp110 atau 3,56 persen ke Rp3.200 per lembar.

Lalu, PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) naik Rp60 atau 2,93 persen ke Rp2.110 per lembar, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) naik Rp35 atau 2,63 persen ke Rp1.365 per lembar, PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) naik Rp25 atau 0,25 persen ke Rp10.000 per lembar.

Kemudian, saham PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) mengalami pergerakan stagnan. Sementara itu, saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) turun Rp5 atau 0,74 persen ke Rp675 per lembar, PT Bundamedik Tbk (BMHS) turun Rp5 atau 0,51 persen ke Rp975 per lembar, dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) turun Rp60 atau 2,14 persen ke Rp2.740 per lembar.

Selanjutnya, saham sektor telekomunikasi yang mengalami kenaikan di antaranya PT XL Axiata Tbk (EXCL) naik Rp50 atau 2,05 persen ke Rp2.490 per lembar, PT Indosat Tbk (ISAT) naik Rp25 atau 0,41 persen ke Rp6.100 per lembar, dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) naik Rp1 atau 0,93 persen ke Rp108 per lembar. Sementara itu, saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan Rp10 atau 0,33 persen ke Rp3.060 per lembar.