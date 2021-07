JAKARTA – Gajian menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, gaji dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, seperti membayar utang, membayar cicilan rumah, dan lain sebagainya.

Namun, saat gajian seringkali seseorang kalap membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tanpa mengalokasikan dana untuk hal penting terlebih dulu. Akibatnya, uang yang didapat akan lebih cepat habis di awal bulan.

Baca Juga: Cek, Tips Kelola Cash Flow agar Gaji Tak Numpang Lewat

Untuk menghindari hal tersebut, Perencana keuangan dan CEO Zap Finance, Prita Hapsari Ghozie, membagikan tiga tips agar gaji yang Anda terima tidak cepat habis. Mulai dari mempunyai money diary, hingga memahami financial journey.

Baca Juga: Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum 'Hamburkan' Uang di Masa Pandemi Covid-19

“Gaji cepat habis? Lakukan ini sekarang. Nomer mana yang sudah kamu lakukan?,” tulis Prita di akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Senin (26/7/2021).

Berikut tiga hal yang harus Anda lakukan agar gaji tidak cepat habis:

1. Punya Money Diary

Dengan memiliki catatan pengeluaran, kita jadi tau ke mana saja sih larinya penghasilan kita. Dan kita tahu apakah sesuai dengan prioritas kita.

2. Bedakan Value vs Price

Kita harus paham bedanya value dan price. Ingat price it’s what you pay, value it’s what you get. Usahakan pembelian barang kita memang memiliki manfaat untuk kita.

3. Pahami Financial Journey

Pahami financial journey setiap orang berbeda-beda. Jadi, bersyukur saja dengan apapun yang kita miliki hari ini.