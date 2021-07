JAKARTA – Berbagai pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah guna mengendalikan penyebaran Covid-19 berimbas pada kelangsungan dunia usaha. Akibatnya, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

Perencana Keuangan dan CEO Zap Finance, Prita Hapsari Ghozie, mengatakan, di masa pandemi ini memang banyak faktor yang menyebabkan sebuah usaha kolaps dan terancam.

“#TemanPrita, di masa pandemi ini banyak faktor yang menyebabkan usaha kolaps dan terancam. Dari pindah lokasi karena tidak sanggup membayar biaya sewa toko, daya beli pelanggan turun, terancam butuh dongkrakan modal, dll,” tulis Prita di akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Gajian, Ini 4 Tips Kelola Keuangan agar Tak Boncos

Namun, menurut Prita, Anda harus bangkit kembali dan mencari solusi dari kondisi yang ada saat ini. Dikutip dari akun Instagram pribadinya @pritaghozie, ada lima hal yang harus dilakukan jika usaha Anda terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Banyak Masyarakat Mulai Investasi saat Pandemi Covid-19

“Sedih adalah hal yang manusiawi, tapi life must go on dan perlu mencari solusi. Misalnya dengan banting setir menjadi pelaku UMKM online atau mencari partner usaha baru. Yuk ikuti tips agar dapat mensiasati ketika bisnis sedang serba "terancam" karena pandemi,” tulis Prita.

Berikut lima hal yang harus dilakukan jika usaha Anda terdampak pandemi Covid-19: 1. Masih Ada Dana Darurat Usaha? Jika ada, tetap alokasi dana untuk hal tidak terduga dengan jumlah minimal 3x rata-rata omzet perbulan. Contohnya, jika Anda mempunyai omzet Rp10 juta, maka dana darurat yang sebaiknya Anda siapkan sejumlah Rp30 juta. 2. Dahulukan Pengeluaran Utama Sebagai pemilik usaha, pahami dan dahulukan mana pengeluaran yang lebih penting. Tujuannya agar usaha tetap berjalan. 3. Menjalin Hubungan Baik Karyawan, pelanggan, pemilik lokasi usaha, dan supplier adalah pihak yang sangat menentukan kesuksesan bisnis. Pastikan Anda menjalin komunikasi yang baik secara konsisten, terutama kepada karyawan. Jangan sembunyikan masalah yang mungkin akan berdampak kepada mereka. 4. Punya Peta Finansial Usaha Pastikan untuk membuat catatan keuangan usaha untuk mengenali kekuatan dan kelemahan posisi saat ini. Pisahkan juga keuangan usaha dan pribadi. 5. Bersiap untuk Ups and Downs Siapkan Plan A, Plan B, Plan C, dan seterusnya. Pivot atau berubah haluan? Itu adalah hal wajar dalam sebuah usaha. Shelma Rachmahyanti Lebih lanjut, Prita menuturkan, bahwa ujian yang ada saat membangun usaha akan menjadikan Anda pengusaha handal. Pasalnya, sebagai pengusaha memang dibutuhkan mental dan finansial yang kuat. “Berbagai tantangan dalam menjalani usaha akan membuatmu menjadi pengusaha yang lebih handal dan kuat,” tulis Prita.