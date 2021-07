JAKARTA – Sejumlah strategi pemulihan ekonomi telah dilakukan oleh industri keuangan untuk menahan dampak negatif pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia. Adanya pergeseran kebiasaan nasabah pada masa pandemi ini membuat kegiatan perekonomian yang sebelumnya bersifat physical economy kini menjadi virtual economy, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam keberlangsungan suatu bisnis, sosok pemimpin memegang peranan besar dalam menyusun strategi untuk menopang bisnis agar tetap berjalan dan bertumbuh. Hal itu yang menjadi dasar penilaian sehingga MNC Sekuritas meraih penghargaan “Best Leader for Business Resilience Through Business Innovation – Market Segmentation, Business Expansion and Product Development” (kategori perusahaan sekuritas) dalam acara Indonesia Financial Top Leader Award 2021 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada Rabu (28/7/2021).

Agenda tahunan yang mengangkat tema 'Toward the Digital-Economic Acceleration & Business Resilience” tahun ini merupakan penghargaan ketiga kalinya diberikan oleh Warta Ekonomi pada pemimpin institusi keuangan dan non-bank di Indonesia.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi setinggi-tingginya pada para pemimpin institusi keuangan termasuk pasar modal dalam menjalankan perannya untuk menopang keberlanjutan bisnis.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukurnya karena MNC Sekuritas berhasil meraih apresiasi ini. Penghargaan yang diraih MNC Sekuritas ini diharapkan dapat memacu perseroan untuk terus aktif berkontribusi terhadap pasar modal Indonesia di tengah masa sulit seperti pandemi COVID-19 saat ini.

“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa pasar modal Indonesia dapat terus beradaptasi dengan berbagai situasi. Tercatat hingga Juni 2021, MNC Sekuritas telah mengadakan kegiatan edukasi virtual sebanyak lebih dari 470 kegiatan dengan total lebih dari 280.000 peserta," jelas Susy.

Dari pembukaan rekening saham secara online, lanjut Susy, jumlah nasabah MNC Sekuritas berhasil tumbuh 47,1% di kuartal kedua 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan dari platform online trading juga naik 269% di kuartal II-2021 secara year on year (YoY). MNC Sekuritas sebagai salah satu pemenang penghargaan dari Warta Ekonomi, telah melalui proses penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 dan media monitoring. Sejumlah indikator digunakan untuk menganalisis jumlah pemberitaan positif terkait kinerja pemimpin dan perusahaan, seperti menciptakan inovasi bisnis berkelanjutan dan mengimplementasikan model keuangan yang fleksibel. MNC Sekuritas, Invest with The Best!