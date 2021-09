JAKARTA - Beragam motivasi dimiliki investor dalam berinvestasi saham. Ada yang ingin disimpan dalam jangka lama untuk persiapan masa pensiun, untuk trading jangka pendek atau untuk orang yang dicintai, seperti untuk masa depan buah hati mereka.

Untuk memfasilitasi kebutuhan nasabahnya, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas dengan reputasi terbaik dan meraih beragam penghargaan, turut mendukung keinginan nasabah yang ingin memberikan kado saham untuk anak tercinta.

Nasabah MNC Sekuritas tersebut adalah Eka Kurnia dan istrinya, Tien Kartini. Pada bulan Agustus lalu, Eka memberikan hadiah saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebanyak 10 lot untuk ulang tahun ke-4 putri mereka, Tyara Rinjani Almahyra.

Pada Senin (21/09/2021), Eka dan Tien kembali memberikan kado saham untuk ulang tahun ke-5 putra mereka, Rakha Kanawa Mumtaz. Rakha dihadiahi saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sebanyak 10 lot atau 1.000 lembar.

Eka Kurnia telah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak September 2020. Eka mengaku memilih untuk memberikan saham sebagai kado ulang tahun bagi anak-anaknya karena ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat ketimbang mainan atau sejenisnya.

“Perkembangan dunia telekomunikasi membuat teknologi informasi akan semakin berkembang ke depannya. Dengan demikian, TLKM akan menjadi salah satu pemimpin market di sektornya," jelas Eka.

Lanjut Eka, Telkom juga memiliki fundamental yang bagus dan merupakan salah satu emiten dengan market cap terbesar di IHSG. Hal ini otomatis membuat TLKM sangat mungkin untuk ditabung untuk jangka panjang sampai anaknya besar nanti.

Alasan lain, Eka menambahkan, adalah karena TLKM juga memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Eka berharap ia dan istrinya bisa semakin konsisten untuk memberikan hadiah saham untuk anak-anak mereka sebagai kado ulang tahun.

“Saya berharap, nantinya anak-anak saya tinggal meneruskan investasi saham dan menikmati dividen setiap tahunnya. Saya juga berharap apa yang saya lakukan ini bisa memberikan inspirasi bagi para orang tua lainnya untuk dapat memberikan hadiah ulang tahun berupa kado saham untuk anak-anak,” tutup Eka.

