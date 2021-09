JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan pengalihan saham treasuri sebanyak 303,14 juta saham melalui metode penjualan di luar bursa (private placement) pada Rabu (22/9/2021). Terdapat tiga sekuritas yang bertindak sebagai penerima pengalihan saham treasuri (pembeli), yaitu BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, saham treasuri yang dialihkan merupakan saham treasuri yang dibeli kembali (buyback) oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2015 sampai dengan 1 Desember 2015 dengan total realisasi pembelian kembali sebanyak 330.296.000 lembar saham.

"Harga penjualan yaitu Rp2.280 per saham, yang merupakan harga penutupan sehari sebelum tanggal perdagangan, dimana harga tersebut tidak lebih rendah dari Rp2.197 per saham (harga rata-rata penutupan selama 90 hari terakhir sebelum tanggal penjualan). Sehingga, harga penjualan tersebut telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2013," ujar Sekretaris Perusahaan Bukit Asam, Apollonius Andwie, dikutip Jumat (24/9/2021).

Dengan dilakukan pengalihan saham treasuri Perseroan sampai dengan tanggal 22 September 2021, maka saham treasuri yang dibeli kembali (buyback) pada tanggal 2 September sampai dengan 1 Desember 2015 tersisa 27.147.900 lembar saham.

Namun dengan memperhatikan hasil buyback yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 16 Juni 2020 sebanyak 6.302.000 lembar saham, maka total saham treasuri yang masih dikuasai oleh Perseroan yaitu 33.449.900 lembar saham. Adapun dana yang diperkirakan akan diperoleh PTBA dari dari hasil pengalihan saham treasuri pada 22 September 2021 yaitu senilai Rp691,17 miliar.