JAKARTA - MNC Sekuritas sebagai unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas dengan reputasi terbaik senantiasa mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai bagian dari gaya hidup. Salah satunya, memberikan hadiah berupa saham untuk yang tercinta, baik berupa mahar maupun kado ulang tahun.

Saat ini, beberapa nasabah MNC Sekuritas telah menggunakan instrumen saham sebagai hadiah untuk orang terdekat. Salah satu nasabah MNC Sekuritas, Andyras Barutu, memberikan mahar 2.200 lembar saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) untuk meminang pasangannya Kharisma Salsabila Rahim pada Jumat (13/8/2021).

Hal yang sama juga dilakukan oleh nasabah MNC Sekuritas Rhajendra Arief Muhammad ketika meminang pasangannya Sike Camelia Syafaat di Tasikmalaya pada Jumat (25/12/2020). Rhajendra memberikan mahar saham berupa 1.000 lembar saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

Selain berupa mahar, saham juga dapat diberikan sebagai kado ulang tahun. Hal ini pernah dilakukan oleh salah satu nasabah MNC Sekuritas Eka Kurnia dan istrinya Tien Kartini.

Pasangan suami-istri ini memberikan hadiah saham untuk ulang tahun ke-4 putri mereka yang bernama Tyara Rinjani Almahyra. Mereka memberikan hadiah berupa 1.000 lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin (16/8/2021).

Tak hanya itu, Eka memberikan hadiah kado saham untuk ulang tahun ke-5 putra mereka, Rakha Kanawa Mumtaz. Eka memberikan hadiah berupa berupa 1.000 lembar saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada Senin (21/9/2021).

Eka berharap dari hadiah saham ini, anaknya akan memperoleh hak dividen setiap tahunnya untuk membeli barang keinginannya sendiri tanpa meminta uang jajan dari orang tuanya.

Pemberian mahar berupa saham dapat dijadikan sebagai alternatif selain emas karena nilai saham cenderung meningkat di masa yang akan datang. Sedangkan untuk kado saham diberikan sebagai bentuk pengajaran kepada anak untuk mulai berinvestasi sejak dini. Itulah kisah inspiratif nasabah MNC Sekuritas.

Anda tertarik? Buka rekening saham melalui aplikasi MotionTrade secara full online sekarang!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!