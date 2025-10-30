MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas bersama Sucorinvest Asset Management menggelar edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di President University pada Kamis (30/10/2025). Materi edukasi disampaikan oleh Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Felisya Wijaya dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Dalam keterangan tertulisnya, President Director Sucorinvest Asset Management Jemmy Paul Wawointana menuliskan bahwa Sucorinvest Asset Management berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda.

“Melalui Having Fund di President University, kami ingin menginspirasi mahasiswa agar memahami bahwa investasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti reksa dana yang mudah, terjangkau, dan aman, untuk membangun masa depan finansial mereka,” tulisnya.