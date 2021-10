JAKARTA - Indonesia akan meraih peluang investasi melalui partisipasi pada gelaran internasional World Expo 2020 Dubai. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan gelaran ini akan menjadi peluang bagi Indonesia.

"Dunia akan menyaksikan dan mengakui kepulauan kita sebagai peluang untuk berdagang, berinvestasi, dan berkunjung,” kata Mendag Lutfi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (2/10/2021).

Tak hanya investasi, Indonesia juga akan meraih peluang dalam meningkatkan volume perdagangan maupun kunjungan wisatawan karena acara World Expo ini didatangi oleh pengunjung dari seluruh belahan dunia.

Partisipasi Indonesia sendiri dilakukan melalui dibangunnya Paviliun Indonesia seluas 3.000 meter persegi di lahan seluas 1.860 meter persegi dan berada di antara 192 negara partisipan lainnya.

Paviliun Indonesia dibangun atas dasar konsep Unity in Diversity dan dikemas dengan tambal sulam dari berbagai kerajinan tekstil tradisional batik nasional.

Selain batik, Paviliun Indonesia juga menghadirkan berbagai hasil kebudayaan lain seperti makanan khas daerah, hasil kerajinan, hingga obat-obatan maupun bumbu rempah-rempah, yang semuanya adalah produk UMKM.

Di lokasi ini turut ditampilkan wajah-wajah asli Indonesia baik dari sisi keindahan alam sampai pakaian tradisional sekaligus berbagai inovasi teknologi dari para kapten industri dan juara ekonomi digital.

Selanjutnya Paviliun Indonesia akan mempresentasikan dan meluncurkan kampanye gastrodiplomatic yaitu kampanye membumbui dunia yang dilaksanakan akhir tahun ini.

Menurut Mendag Lutfi, segala yang ditampilkan Indonesia di World Expo 2020 Dubai menunjukkan komitmennya dalam mengambil bagian terkait isu-isu global, termasuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

“Kita tidak boleh lagi mengabaikan potensi besar bangsa kita untuk rakyat Indonesia sendiri dan untuk dunia,” ujar Mendag Lutfi.

Hal itu tercermin dari semangat Creating the Future, From Indonesia to the World dalam Paviliun Indonesia yakni memanfaatkan dan mengerahkan seluruh kekayaan nasional demi menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sebagai informasi, Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai telah resmi dibuka pada Jumat (1/10) dan akan berlangsung hingga 31 Maret 2022.

Pembukaan Paviliun Indonesia secara langsung dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Minister of State for Foreign Trade Uni Arab Emirates (UAE) Thani bin Ahmed Al Zeyoudi dan didampingi Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis.

Pembukaan ini dimeriahkan dengan gelaran pertunjukan seni budaya, tari-tarian, dan lagu-lagu yang mewakili beragam daerah di Indonesia untuk mempromosikan pesona budaya Indonesia.