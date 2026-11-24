Bertemu Bos BP, Menko Airlangga Dorong Penguatan Komitmen Investasi di RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Chief Financial Officer (CFO) BP Kate Thomson dan Senior Vice President (SVP) Subsurface BP Ariel Flores, di London, Inggris pada Senin 23 November 2026 waktu setempat.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan investasi BP di Indonesia, khususnya di sektor hulu minyak dan gas bumi, serta peluang penguatan kerja sama dalam mendukung ketahanan energi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi kontribusi BP sebagai salah satu investor strategis di sektor energi Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang kemitraan dengan pelaku usaha global seperti BP memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan potensi sumber daya energi nasional, meningkatkan kapasitas industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global.

“Indonesia terus membuka peluang bagi investasi berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kami berharap kemitraan dengan BP dapat terus diperkuat melalui investasi berkelanjutan, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas industri nasional, serta penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Salah satu fokus pembahasan adalah perkembangan investasi BP di Indonesia yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi energi nasional serta mendukung transisi menuju teknologi rendah karbon.

Pemerintah Indonesia mendorong agar pelaksanaan proyek strategis tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Dalam hal ini, peningkatan keterlibatan perusahaan nasional dalam rantai pasok, pemanfaatan produk dan kapasitas manufaktur dalam negeri, transfer teknologi, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi aspek penting yang perlu terus diperkuat.

Pemerintah Indonesia juga menyambut positif rencana ekspansi kegiatan usaha BP di tanah air. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan sumber daya energi nasional sekaligus membuka peluang investasi lanjutan di masa mendatang.

"Pemerintah terus memperkuat iklim investasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penyederhanaan proses perizinan, serta peningkatan kepastian berusaha," katanya.