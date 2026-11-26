Investasi PLTS 100 GWp Butuh Rp1.140 Triliun, Kepastian Proyek Jadi Kunci

JAKARTA - Pemerintah membutuhkan investasi sekitar USD71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.

Kepastian proyek, kontrak pembelian listrik, serta kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menarik investor dan lembaga keuangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kebutuhan investasi tersebut saat peluncuran dan peletakan batu pertama program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026.

Pemerintah membuka peluang keterlibatan investor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP), dengan Danantara sebagai salah satu opsi apabila belum terdapat penawaran investasi yang kompetitif.

Kebutuhan investasi dan kesiapan ekosistem pemgembangan PLTS menjadi pembahasan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Energi Matahari Berlimpah, Bagaimana Mempercepat Pengembangan PLTS?” di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Member of Supervisory Board Standard Chartered Indonesia Adhi Sulistyo Wibowo mengatakan, minat investor terhadap proyek PLTS di Indonesia cukup besar. Namun, realisasi investasi membutuhkan kepastian dari pemerintah, terutama terkait kontrak pembelian listrik, tarif, pembagian risiko, perizinan, dan akses lahan.