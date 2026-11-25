Babak Baru PLTS, Ubah Potensi Matahari Jadi Kemandirian Energi

JAKARTA - Indonesia memiliki modal energi yang bersinar hampir sepanjang tahun yakni matahari. Potensinya melimpah, tersebar dari perkotaan hingga pulau-pulau terpencil.

Namun, mengubah matahari menjadi listrik yang andal bukan perkara sederhana. Tantangannya bukan hanya memasang panel surya sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan listrik yang dihasilkan dapat disimpan, disalurkan, dan digunakan ketika masyarakat membutuhkannya.

Persoalan itu semakin penting ketika Indonesia mengejar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) hingga 2029. Target tersebut membuka peluang besar bagi transformasi energi nasional. Namun, jarak antara ambisi dan kenyataan masih lebar.

Berdasarkan publikasi Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2027, kapasitas PLTS terpasang nasional baru mencapai sekitar 1,59 GWp pada kuartal I 2026.

Angka itu memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus dikejar dalam waktu relatif singkat. Pemerintah, PLN, pengembang, investor, industri, dan masyarakat dituntut bergerak dalam satu arah.

Di balik angka kapasitas tersebut, terdapat persoalan mendasar yang menentukan keberhasilan energi surya: produksinya bergantung pada intensitas matahari dan kondisi cuaca. Ketika mendung atau malam tiba, produksi pembangkit menurun, sementara kebutuhan listrik rumah tangga, industri, dan fasilitas publik tetap berlangsung.

Karena itu, babak baru pengembangan PLTS tidak bisa dilepaskan dari teknologi penyimpanan energi. Salah satu instrumen pentingnya adalah Battery Energy Storage System (BESS), sistem baterai yang memungkinkan kelebihan listrik dari pembangkit disimpan untuk dimanfaatkan kembali ketika produksi energi surya berkurang.

Integrasi PLTS dan BESS bukan sekadar menambah perangkat dalam sebuah pembangkit. Keduanya menjadi bagian dari upaya mengelola sifat intermiten energi surya, meningkatkan fleksibilitas pasokan, dan menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Mengandalkan Matahari, Menjaga Pasokan Listrik

Gambaran penerapannya terlihat dalam pembangunan PLTS Hybrid di Nusa Penida, Bali. PT PLN Indonesia Power mengembangkan pembangkit surya berkapasitas 4,5 megawatt (MW) yang terintegrasi dengan BESS berkapasitas 9 megawatt hour (MWh).

Proyek di Desa Suana, Kabupaten Klungkung tersebut memasuki tahap pembangunan usai groundbreaking pada 17 November 2026.

Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan listrik wilayah kepulauan yang terus berkembang. Tantangan geografis, pertumbuhan aktivitas ekonomi, dan kebutuhan pasokan yang andal menjadikan integrasi pembangkit surya dengan penyimpanan energi semakin relevan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan kebutuhan listrik di Nusa Penida terus meningkat. Pada 2026, realisasi beban puncaknya telah mencapai 18 MW atau tumbuh sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kebutuhan listrik di Nusa Penida terus berkembang. Pada 2026, realisasi beban puncaknya telah mencapai 18 MW atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Bernadus belum lama ini.

Secara teknis, pembangkit ini direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 8,2 hektare dengan menggunakan 8.608 modul fotovoltaik (PV) jenis bifacial monocrystalline, masing-masing berkapasitas 720 watt peak (Wp). Jika dihitung berdasarkan kapasitas setiap modul, total kapasitas nominal susunan panel mencapai sekitar 6,20 MWp.

Angka tersebut perlu dibedakan dari kapasitas proyek sebesar 4,5 MW yang diumumkan PLN. MWp menunjukkan kapasitas puncak modul surya berdasarkan kondisi pengujian tertentu, sedangkan MW menunjukkan kapasitas daya pembangkit. Spesifikasi teknis proyek perlu menjadi rujukan untuk memastikan basis kapasitas yang digunakan.

Berbeda dengan modul konvensional, panel bifacial mampu menangkap cahaya dari kedua sisi sehingga dapat memanfaatkan pantulan cahaya dari permukaan di sekitarnya. Teknologi tersebut menjadi salah satu pilihan untuk mengoptimalkan produksi listrik dari area pembangkit yang tersedia.

Sementara itu, BESS menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) dengan kapasitas penyimpanan 9 MWh. Sistem ini didukung Energy Management System (EMS) dan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk mengatur pemanfaatan energi, memantau kondisi pembangkit, serta menjaga kestabilan operasi sistem kelistrikan.

Dalam sistem terintegrasi, listrik yang dihasilkan PLTS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat pembangkit beroperasi. Energi yang tersedia untuk disimpan dapat dialirkan ke baterai, kemudian dilepaskan kembali ketika produksi surya menurun sesuai kebutuhan dan batas operasi sistem.

Di sini penting membedakan kapasitas daya dan kapasitas penyimpanan. Megawatt (MW) menunjukkan kemampuan daya untuk memasok atau menyerap listrik, sedangkan megawatt hour (MWh) menunjukkan jumlah energi yang dapat disimpan. Dengan kapasitas 9 MWh, durasi pemanfaatan baterai tidak dapat ditentukan hanya dari angka tersebut. Lama pelepasan energi bergantung pada daya keluaran, kapasitas yang dapat digunakan, dan efisiensi sistem.

Artinya, keberhasilan integrasi PLTS dan BESS tidak hanya ditentukan oleh besarnya baterai. Kemampuan sistem pengendali mengatur waktu penyimpanan dan pelepasan energi juga menjadi penentu.

PLN memproyeksikan pembangkit tersebut mampu menghasilkan listrik sekitar 8,8 juta kilowatt hour (kWh) per tahun. Kehadirannya diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Nusa Penida.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Daniel Karmel Fernando Tampubolon mengatakan pencapaian target PLTS 100 GWp membutuhkan kerja sama berbagai pihak, bukan hanya PLN.

"Program PLTS 100 GWp yang menjadi agenda besar Presiden membutuhkan kerja sama, bukan hanya PLN. Termasuk di Nusa Penida, mari kita jadikan wilayah ini sebagai contoh," ujarnya.