JAKARTA - Mayoritas milenial sulit meraih kebebasan finansial. Hal ini umumnya disebabkan oleh tiga hal.

Hal pertama yang menyebabkan milenial sulit memiliki kemandirian finansial adalah pemahaman tentang konsep dasar finansial.

Sebagai contoh mayoritas milenial tidak memiliki pemahaman waktu yang tepat untuk mempersiapkan dana darurat, proteksi, atau investasi.

Kedua, budaya konsumtif. Generasi sebelumnya cenderung mempunyai kebiasaan membeli suatu barang atau berinvestasi pada barang yang tak bergerak. Namun, generasi milenial sekarang lebih mementingkan pengalaman. Contohnya, banyak anak muda yang suka travelling, menghabiskan waktu di restoran dan kafe, sedangkan tabungan yang mereka miliki sangat minim.

Ketiga, masih banyak milenial belum disiplin dalam menjalankan rencana keuangan yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena generasi milenial menerapkan prinsip you only live once (YOLO) dan fear of missing out (FOMO).

Prinsip YOLO dan FOMO mengakibatkan banyak milenial tidak mempersiapkan dana darurat, investasi, asuransi atau pembelian aset seperti rumah. Prinsip YOLO dan FOMO membuat milenial fokus kepada tren yang terjadi dan tidak mau ketinggalan dari sukacita yang sedang berlangsung.

Nah, buat Anda yang tergolong generasi milenial dan masih menerapkan prinsip

YOLO dan FOMO, lebih baik berpikir untuk memulai investasi dan menabung dari sekarang. Investasi dan menabung bisa dimulai dengan angka yang kecil lalu bertahap menjadi besar.

Salah satunya dengan membuka rekening MNC Bank lewat aplikasi MotionBanking dari PT MNC Bank Internasional Tbk (BABP), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group. Ada program referral yang bisa bikin saldo tabungan Anda tambah gendut.

Melalui program referral, Anda berkesempatan mendapat bonus saldo sebesar Rp10.000 yang dapat Anda gunakan sebagai modal awal tabungan. Baik referrer (yang mengajak) maupun referee (yang diajak), akan mendapat hadiah yang sama. Yuk, mulai berbagi! Makin banyak yang diajak, makin banyak yang didapat! Bonus yang Anda dapat ini menjadi penghasilan tambahan untuk Anda. Ayo segera buka rekening dan jangan ketinggalan untuk menikmati layanan perbankan digital dari MNC Bank dengan install aplikasi MotionBanking dari MNC Bank yang bisa diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore lewat tautan berikut bit.ly/downloadMotionBanking. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #MNCBank dan #MotionBanking, silakan mengunjungi www.motionbanking.id, menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188, Whatsapp MotionBanking 0888 888 8888 atau follow IG @motionbankingid.