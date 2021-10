JAKARTA-- Perayaan HUT ke-7 menjadi tonggak momentum PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) menjadi market leader bank digital di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo di perayaan HUT ke-7 MNC Bank, Jumat (15/10/2021).

"Jadi market leader. Menjadi the most integrated and the fastest financial technology group di Indonesia," ujar Hary.

Hary mengatakan dengan memiliki lisensi bank digital, MNC Bank bisa menjangkau seluruh masyarakat dimana saja, kapan saja, selama ada sambungan Internet.

Dalam membesarkan bank digital, pertama, seluruh layanan jasa keuangan MNC Financial Services akan diintegrasikan secara digital.

Kedua, memaksimalkan ekosistem MNC Group. MNC Group memiliki userbase terbesar di Indonesia, antara lain Pay TV dengan pelanggan 10 juta household.

Di televisi free-to-air (FTA), MNC Group memimpin pasar dengan share mencapai 54%. "Jadi, basis pemirsa kita itu 150 juta orang," jelasnya.

Di portal, kata Hary, MNC Group juga terus bertumbuh. Begitu pun media sosial MNC Group yang memiliki traffic hingga 1,5 miliar setiap bulannya dan semakin besar.

Hal tersebut, lanjut Hary, harus dimanfaatkan dengan maksimal. Sebab, produk yang bagus bila awareness tidak diciptakan, tidak akan bisa jalan. Ketiga, MNC Bank dinilai Hary harus membangun ekosistem dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain melalui kemitraan. "Jadi, ujungnya adalah bagaimana digital banking kita ini menjadi digital banking dengan ekosistem terlengkap," tuturnya. Hary mengucap syukur atas ulang tahun MNC Bank yang ke-7. "Kita mengucap syukur, karena MNC Bank dapat melalui segala sesuatunya dengan baik dan bahkan sekarang saya dapat katakan, dalam posisi yang paling baik," ungkapnya. MNC Bank berhasil melampaui target perolehan dana pihak ketiga (DPK) tahun 2021, yaitu target sebesar Rp 1,5 triliun sudah tercapai di bulan Oktober 2021, bahkan saat ini sudah jauh di atas nilai tersebut. Ke depan, lanjutnya, MNC Bank harus dibangun dengan progresif, kreatif dan proaktif. Hary meyakini dengan visi yang jelas, leadership yang kuat, konsisten dan juga speed, MNC Bank akan menjadi bank yang sangat luar biasa. "Sukses bukan berapa lama kita membangunnya. Sukses adalah berapa how effective dan how fast kita membangun," katanya.