JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin malam atau Selasa pagi waktu Indonesia, (2/11/2021). Indeks Dow Jones menyentuh level tertingginya sepanjang masa / all time high, bahkan sempat menembus area 36.009,74.

Menilik bursa Amerika Serikat, Dow Jones (DJI) melesat (0,26%) di 35.913,84, Nasdaq (IXIC) naik (0,63%) di 15.595,9, dan S&P 500 (SPX) tumbuh (0,18%) di 4.613,7.

Sejumlah emiten yang turut menopang kenaikan Dow Jones yakni: Boeing Co (3,70%) di 214,68, Dow Inc (2,61%) di 57,43, dan McDonald's Corporation (2,05%) di 250,59. Top losersnya yaitu: Home Depot Inc (-1,40%), UnitedHealth Group Incorporated (-1,37%), Apple Inc (-0,60%).

Sementara itu beberapa saham dengan performa bagus di S&P 500 adalah: Franklin Reseources Inc (11,62%), Affiliated Managers Group (10,73%), dan Harley-Davidson Inc (9,04%).

Emiten dengan performa buruk di S&P 500: Aon PLC (-4,09%), L3Harris Technologies Inc (-3,94%), dan Fortinet Inc (-3,60%). Saham berkinerja baik di Nasdaq yaitu: ABVC Biopharma Inc (131,10%), Better Therapeutics (81,51%), dan Muscle Maker Inc (50,45%). Top losers di Nasdaq: Nextplay Technologies Inc (-30,20%), Centessa Pharmaceuticals PLC ADR (-18,46%), dan Bit Digital Inc (-17,09%).