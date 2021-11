JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan kabar terbaru seputar dunia pasar modal melalui analisis yang dilakukan oleh tim Riset MNC Sekuritas.

Mengawali perdagangan pada pekan ini, IHSG melemah -0,53% ke 6.615,03 pada hari Senin (15/11/2021) dengan net foreign sell mencapai Rp678,61 miliar. Sementara itu, Indonesia berhasil mencetak surplus neraca dagang menjadi sebesar USD5,73 miliar pada Oktober 2021 dengan ekspor yang bertumbuh 53,35% YoY dan impor naik 51,06% YoY.

Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengungkapkan IHSG menguat +0,53% ke 6.651,21 pada hari Selasa (16/11/2021) dengan net foreign sell mencapai Rp349,01 miliar. Penguatan IHSG didorong oleh optimisme pasar terhadap perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus membaik, di mana kemarin tercatat penambahan kasus COVID-19 sebanyak 221 kasus atau terendah sejak 6 April 2020.

“IHSG menguat +0,37% ke 6.675,80 pada hari Rabu (17/11/2021) dengan net foreign sell mencapai Rp824,90 miliar. IHSG ditutup menguat, dipimpin oleh sektor industri +1,51%, diikuti oleh sektor transportasi +1,40%. IHSG melemah -0,59% ke 6.636,47 pada hari Kamis (18/11/2021) diikuti dengan net foreign sell mencapai Rp417,93 miliar,” jelas Rifqi.

Menutup perdagangan efek pada minggu ini, lanjut Rifqi, IHSG ditutup menguat signifikan sebesar +1,26% ke level 6.720,26 pada hari Jumat (19/11) diikuti dengan net foreign sell sebesar Rp142,03 miliar. Di sisi lain, Technical Analyst MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana juga memberikan rekomendasinya dari segi analisis teknikal.

“Untuk sepekan ke depan, kami memperkirakan secara teknikal masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya meskipun akan ada sedikit koreksi wajar pada IHSG. Untuk rentang pergerakannya, kami perkirakan berada pada 6.667-6.735, dengan level support di 6.621 dan resistance di 6.750,” jelas Herditya.

