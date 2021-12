JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Bursa saham AS menguat setelah data ekonomi yang cerah dan kekhawatiran tentang keparahan varian virus corona Omicron yang melanda dunia tampak telah berkurang.

Indeks Dow Jones Industrial Average terdongkrak 261,19 poin atau 0,74%, menjadi menetap di 35.753,89 poin. Indeks S&P 500 bertambah 47,33 poin atau 1,02%, menjadi berakhir di 4.696,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 180,81 poin atau 1,18%, menjadi ditutup di 15.521,89 poin.

Baca Juga: Wall Street Rebound Ditopang Saham Perjalanan dan Teknologi

Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor consumer discretionary dan teknologi masing-masing menguat 1,73% dan 1,33%, memimpin kenaikan.

S&P 500 naik setidaknya satu% untuk sesi kedua berturut-turut, menempatkan indeks mendekati level rekor, karena volatilitas telah meningkat pada bulan terakhir tahun 2021 setelah kedatangan Omicron dan tahun yang kuat untuk ekuitas.

Baca Juga: Omicron Jadi Sentimen Negatif, 3 Indeks Utama Wall Street Merosot

Sebuah penelitian di Afrika Selatan menyatakan pengurangan risiko rawat inap dan penyakit parah pada orang yang terinfeksi varian Omicron versus Delta, tetapi pejabat Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa terlalu dini untuk menarik kesimpulan tegas.

“Kami masih berjuang untuk arah dalam menghadapi wabah Omicron, tetapi dalam beberapa hari terakhir ... semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa varian itu berpotensi kurang parah daripada varian sebelumnya, khususnya Delta, yang menjadi pertanda baik untuk momentum ekonomi pada 2022,” kata Mike Stritch, kepala investasi di BMO Wealth Management.