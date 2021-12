JAKARTA - MNC Sekuritas terlibat aktif untuk memberikan edukasi seputar pasar modal bagi nasabah dalam berbagai bentuk, termasuk Instagram Live.

Sepanjang 2021 ini, IHSG telah mengalami pertumbuhan sebesar 10,36% YTD per 28 Desember 2021 lalu. Penguatan indeks disinyalir karena Indonesia berhasil melawan wabah gelombang kedua Covid-19 yang berlangsung selama kuartal ketiga tahun 2021, berkat pengetatan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah yakni melalui PPKM Leveling.

Menghadapi tahun 2022 mendatang, terdapat tiga tantangan besar yang akan dihadapi, yaitu pandemi Covid-19, inflasi serta peningkatan utang.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan utama karena virus ini terus bermutasi dan kesenjangan vaksin antara negara berkembang dan negara maju belum teratasi, inflasi di negara berkembang dan negara maju mencapai di atas 5 tahun serta peningkatan utang karena tingkat utang di negara yang menyumbang >60% output global meningkat ke titik tertinggi sepanjang masa.

Bagaimanakah ringkasan kaleidoskop ekonomi di tahun 2021? Seperti apa proyeksi keadaan pasar modal di tahun 2022? Bagaimana prediksi ekonomi dan market tahun depan terutama, obligasi dan saham?

Simak ulasan selengkapnya dalam Research Corner terakhir di tahun 2021 yang mengusung tema “Economic Kaleidoscope 2021 and Market Projection 2022”. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi dan dipandu oleh Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan.

Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas pada Kamis sore ini (30/12/2021) pukul 16.00 – 17.00 WIB!

