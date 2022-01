JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas juga terlibat aktif menggandeng sejumlah pihak dalam rangka meningkatkan kesadaran berinvestasi di pasar modal untuk generasi milenial.

Investasi merupakan satu cara dalam mencapai tujuan keuangan dengan cara menyisihkan sebagian dari hasil kerja keras Anda supaya dapat dinikmati manfaatnya di masa depan. Menariknya, sebagai investor, kini Anda dapat berinvestasi sambil tetap berkontribusi untuk keberlangsungan lingkungan dan sosial.

Investasi yang dapat Anda pilih misalnya investasi berbasis Environment, Social dan Governance (ESG). Investasi berbasis ESG ini merupakan investasi yang melihat bagaimana perusahaan memperhatikan dampak dari kegiatan usahanya terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, juga bagaimana upaya perseroan menyeimbangkan hak dan kewajiban karyawan dari aspek sosial, serta melakukan tata kelola yang baik dan terstruktur.

STAR Asset Management merupakan salah satu mitra Manajer Investasi MNC Sekuritas yang menyediakan produk investasi reksa dana berbasis ESG, yaitu STAR Sustainable Equity.

Bagaimanakah cara Anda berinvestasi di produk reksa dana ESG? Seperti apa sifat reksa dana berbasis ESG? Berapa jangka waktu ideal untuk berinvestasi reksa dana STAR Sustainable Equity berbasis ESG?

Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas bersama Star Asset Management yang bertajuk “Investasi Kekinian Berbasis ESG” pada Selasa (11/12/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Instagram Live ini akan menghadirkan host Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum dan narasumber Senior Institutional Marketing Star Asset Management Kurnia Lestari. Saksikan Instagram Live ini hanya di akun Instagram @mncsekuritas!

