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Pelajari Investasi, Mahasiswa Universitas IBA Palembang dan Universitas Tazkia Kunjungi MNC Sekuritas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |16:55 WIB
Pelajari Investasi, Mahasiswa Universitas IBA Palembang dan Universitas Tazkia Kunjungi MNC Sekuritas
Pelajari Investasi, Mahasiswa Universitas IBA Palembang dan Universitas Tazkia Kunjungi MNC Sekuritas
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JAKARTA - MNC Sekuritas menerima kunjungan dari mahasiswa dan dosen Universitas IBA Palembang serta Himpunan Mahasiswa Manajemen Syariah Universitas Tazkia pada Rabu (17/6/2026) di Kantor Pusat MNC Sekuritas. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas literasi pasar modal dan memberikan wawasan praktis mengenai industri sekuritas kepada generasi muda. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem, Kepala GI BEI Universitas IBA Palembang Pandriadi, dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah sekaligus Pembina GIS BEI Universitas Tazkia Aminah Nuriyah. Materi edukasi disampaikan oleh Head of Education and Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem menyampaikan bahwa MNC Sekuritas memperkenalkan berbagai layanan investasi yang tersedia melalui aplikasi MotionTrade. Pihaknya juga memberikan tips mengenai cara mengenali dan menghindari berbagai modus investasi ilegal yang kerap menawarkan imbal hasil tidak wajar.

“Melalui  kunjungan industri dan kegiatan edukasi ini, MNC Sekuritas berharap mahasiswa dapat memahami investasi serta membangun kebiasaan finansial yang baik. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terpengaruh oleh tawaran investasi yang tidak memiliki izin resmi,” ujarnya.

Kepala GI BEI Universitas IBA Palembang Pandriadi bersyukur atas pelaksanaan kunjungan ke MNC Sekuritas Sekuritas karena mahasiswa dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai industri pasar modal.

“Masih banyak yang harus kami bangun dan kembangkan untuk GI BEI Universitas IBA Palembang. Melalui kunjungan ini, kami dapat belajar, bertukar pikiran, serta mendapatkan pengalaman dan wawasan baru. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun perkembangan Galeri Investasi di kampus kami,” ujar Pandriadi. 

 

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