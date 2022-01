JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga berkolaborasi dalam memberikan edukasi seputar dunia pasar modal.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina berbagi kisahnya sebagai seorang pemimpin dan ajakan berinvestasi saham sejak dini dalam program The Leader bertajuk “Pentingnya Investasi Sejak Dini” di Radio MNC Trijaya.

MNC Sekuritas telah membuktikan konsistensinya dalam memberikan edukasi seputar dunia pasar modal. Hal ini terbukti dari pencapaian sepanjang tahun 2021 lalu yaitu 956 kegiatan edukasi dengan total lebih dari 334.000 peserta, serta meningkatnya jumlah nasabah sebesar 53% YoY menjadi 157 ribu nasabah.

Bukan hanya membahas soal pencapaian MNC Sekuritas, Susy juga akan menceritakan perjalanannya sebagai pemimpin perusahaan dan pentingnya investasi bagi generasi milenial. Apa sajakah tantangan yang dihadapinya sebagai seorang pemimpin? Pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi seorang pemimpin? Apa sajakah yang harus dipersiapkan dalam memulai investasi?

Simak ulasan selengkapnya dalam program The Leader yang dapat Anda dengarkan melalui siaran Radio MNC Trijaya 104.6 FM Jakarta dan di kota-kota besar lainnya pada Rabu (12/01/2022) pukul 20.00 WIB. Jangan lewatkan kisah inspiratifnya!

