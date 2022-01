JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan aplikasi online trading yang tepercaya untuk investasi di pasar modal, baik investasi saham maupun reksa dana.

Investasi saham kini menjadi semakin mudah. Anda cukup beruntung karena berinvestasi saham di masa sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan masa lalu.

Baca Juga: Beli Reksa Dana Henan Putihrai AM di MotionTrade Bisa Dapat Cashback, Begini Caranya!

Membeli Saham di Masa Lalu

Pembelian saham di masa lalu masih menggunakan papan manual serta kertas untuk bertransaksi. Selain itu, transaksi juga masih dilakukan secara tatap muka di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI).

BEI membuat lantai perdagangan secara bertingkat karena ruang untuk menampung aktivitas perdagangan masih sangat terbatas. Nasabah harus menelepon sales/broker untuk order saham yang diinginkan.

Berbeda dengan transaksi saham di masa lalu, sekarang Anda tidak perlu merasa kesulitan karena transaksi saham dapat dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan ponsel Anda.

Transaksi saham sekarang terasa begitu mudah seperti belanja online karena prosesnya digital, mulai dari pembukaan rekening saham hingga proses pembelian saham.

Baca Juga: 3 Tujuan Investasi Saham ala MNC Sekuritas yang Sesuai Kebutuhan

Beli Saham Pakai Aplikasi MotionTrade

Menyadari kemudahan yang dibutuhkan investor, MNC Sekuritas makin mempermudah aktivitas investasi saham dengan fitur jual beli saham melalui aplikasi. Bahkan, investor dapat mengatur fitur order otomatis sehingga tidak perlu memantau layar trading terus-menerus.

Pada tampilan beranda aplikasi MotionTrade, Anda dapat memilih menu Stock Price untuk melihat pergerakan saham terkini saat jam perdagangan. Selain itu, Anda juga dapat melihatnya melalui menu Buy Order.

Penasaran bagaimana cara membeli saham di MotionTrade? Anda dapat menyaksikan tutorial membeli saham di aplikasi MotionTrade di YouTube Channel MNC Sekuritas atau melalui link: bit.ly/mncsbuy

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!