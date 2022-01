JAKARTA - Harga emas berjangka melemah pada perdagangan di divisi COMEX New York Mercantile Exchange pada Kamis (Jumat, WIB). Harga emas turun karena investor bereaksi terhadap indeks harga produsen AS yang lebih rendah dari perkiraan.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari tercatat turun USD5,9 atau 0,32%, menjadi ditutup pada USD1.821,4 per ounce.

Data yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Kamis menunjukkan indeks harga produsen AS, juga harga grosir AS, naik hanya 0,2% pada Desember, kenaikan terkecil dalam 13 bulan.

Kenaikan juga turun di bawah perkiraan 0,4% oleh para ekonom. Analis pasar menganggap ini sebagai tanda kemungkinan meredanya tekanan inflasi dalam rantai pasokan AS.

Departemen Tenaga Kerja AS juga melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS meningkat 23.000 menjadi 230.000 dalam pekan yang berakhir 8 Januari, memberikan beberapa dukungan untuk emas. Sementara itu harga perak untuk pengiriman Maret turun 4,5 sen, atau 0,19%, menjadi ditutup pada USD23,162 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD7,9 atau 0,81%, menjadi ditutup pada USD972,2 per ounce.