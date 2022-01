JAKARTA – NFT atau Non-Fungible Token saat ini tengah viral. Hal ini bermula dari seorang pemuda bernama Sultan Gustaf Al Ghozali atau dikenal Ghozali Ghozalu yang sukses meraup keuntungan hingga Rp1,5 miliar dari penjualan foto selfie NFT dirinya.

NFT merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang sedang populer di dunia kripto. Pasalnya, nilainya bisa mencapai puluhan juta USD. Sebagian besar, NFT diperdagangkan memakai ether (ETH), koin buatan Ethereum.

Selain di dalam negeri, tren NFT juga dirasakan di global. Di mana, minat untuk membeli NFT meningkat, begitu pun spekulasi pasca pembelian.

Melansir Screenrant, Jumat (14/1/2022), berikut 5 NFT termahal di dunia:

1. The Merge: USD91,8 Juta atau Sekitar Rp1,3 Triliun (kurs Rp14.300 per USD)

Mengambil tempat nomor satu sebagai NFT termahal yang pernah dijual, ada The Merge oleh seniman digital Pak. Pak adalah nama besar lainnya di ruang NFT, setelah menciptakan beberapa karya seni paling ikonik di luar sana. Identitas artis yang sebenarnya tetap menjadi misteri total, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk memiliki kehadiran besar-besaran di ruang seni digital.

Dari semua NFT yang dibuat Pak, The Merge adalah yang paling kreatif. Alih-alih membuat dan menjual karya seni statis, The Merge adalah kumpulan 'massa' yang bisa dibeli orang. Semakin banyak orang menghabiskan, semakin besar 'massa' mereka. Semua massa ini disatukan di bawah kreasi yang sama, dan dengan total penjualan mencapai $91,8 juta, itu menjadikan The Merge sebagai penjualan NFT termahal sejauh satu mil.

2. The First 5000 Days: USD69 Juta atau Sekitar Rp986 Miliar (kurs Rp14.300 per USD)

Dalam lelang seni digital pertamanya, rumah lelang Christie's menjual kompilasi besar karya seni Beeple dengan jumlah memecahkan rekor sebesar 69 juta. Beeple telah membuat karya seni setiap hari sejak Mei 2007, tidak ada satu hari pun yang terlewat.

Karya seni ini dijuluki sebagai Everydays bervariasi dalam hal gaya, medium, dan konten dan sering kali bergantung pada pengaturan dystopian atau satir. Menurut Artnet, Beeple kebetulan menjadi "artis hidup termahal ketiga" dalam hal harga lelang, mengikuti orang-orang seperti Jeff Koons dan David Hockney.

3. Human One: USD28,9 Juta atau Sekitar Rp413 Miliar (kurs Rp14.300 per USD)

Ini adalah NFT lain dari Beeple, dan meskipun ini bukan ciptaan artis yang paling mahal, ini mungkin saja yang paling unik. Tidak seperti kebanyakan NFT yang eksklusif digital, Human One adalah desain hybrid yang juga menggabungkan elemen fisik. Ini adalah patung seukuran manusia yang terbuat dari aluminium yang dipoles, kayu mahoni, dan empat layar video yang menciptakan resolusi total gabungan 16K.

Bagian paling keren? Layar tersebut menampilkan avatar virtual yang akan terus berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Beeple mengatakan dia akan terus memperbarui avatar selama dia masih hidup dan membuat perubahan apa pun yang dia inginkan. Jika seseorang akan menghabiskan hampir $29 juta untuk NFT, mereka mungkin juga akan mendapatkan yang sekeren ini.4. CryptoPunk #7523: USD11,7 Juta atau Sekitar Rp167 Miliar (kurs Rp14.300 per USD) Avatar digital yang dijual seharga lebih dari USD7 juta tidak diragukan lagi mengesankan. Tapi bagaimana dengan yang dijual dengan harga hampir USD12 juta? Itulah yang terjadi dengan CryptoPunk USD7523, yang dibeli oleh pemegang saham DraftKings Shalom Meckenzie seharga USD11,7 juta. CryptoPunk #7523 juga merupakan bagian dari seri Alien, meskipun memiliki beberapa aksesori yang berbeda dibandingkan dengan saudara kandung #7804 dan #3100-nya. NFT ini memiliki beanie merah, anting emas, dan masker wajah. Dikombinasikan dengan kulit Alien yang langka, menjadikan CryptoPunk #7523 salah satu kreasi digital paling ikonik (dan mahal) di luar sana. 5. CryptoPunk #3100: USD7,58 Juta atau Sekitar Rp108 Miliar (kurs Rp14.300 per USD) Dalam nada yang sama seperti CryptoPunk #7804, salah satu CryptoPunk paling mahal juga merupakan salah satu dari 9 Alien Punks. Ini olahraga warna kulit biru-kehijauan yang agak mewakili Squidward cephalopoda sering dipilih dari SpongeBob Squarepants. Alien juga mengenakan ikat kepala biru-putih, meskipun hampir 406 dari 10.000 karakter memilikinya. Dijual pada 11 Maret 2021, Punk memulai perjalanannya dari USD76 dalam tawaran 2017, terus dihargai USD2 juta dan akhirnya harga saat ini USD7,58 juta.