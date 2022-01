JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan nasabahnya. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi memberikan edukasi seputar pasar modal terutama dalam bentuk Instagram Live.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Komunitas Saham Happy Billionaires Club untuk menggelar Instagram Live pada Selasa (18/01/2022).

Dunia trading menawarkan banyak kesempatan baru, seperti trend metaverse yang menghebohkan, trading crypto currency yang populer hingga tren Non Fungible Token (NFT) yang cukup ramai diperbincangkan. Dengan adanya banyak sekali tren seperti ini, apakah trading saham masih layak untuk dilirik?

Bagaimanakah cara menyikapi tren yang hadir belakangan ini? Peluang apa saja yang sebaiknya dimanfaatkan agar Anda bisa mendapatkan cuan?

Apakah trading saham masih menguntungkan dan layak untuk dijadikan alternatif dalam memperoleh keuntungan?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas bersama Komunitas Saham Happy Billionaires Club bertajuk β€œ Trading Masa Depan” pada Selasa (18/12/2022) pukul 18.00 – 19.00 WIB. Instagram Live ini akan dipandu oleh host Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo bersama narasumber Founder Happy Billionaires Club Johan Ng dan Kunardi Halim. Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas!

