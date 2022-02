JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Kamis (10/2/2022) waktu setempat. Bursa saham AS anjlok setelah rilis data harga konsumen AS datang lebih dari yang diharapkan dan komentar berikutnya dari pejabat Federal Reserve menimbulkan kekhawatiran bank sentral AS akan menaikkan suku secara agresif untuk melawan inflasi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 1,47% menjadi berakhir pada 35.241,59 poin, sedangkan S&P 500 (.SPX) turun 1,81% menjadi 4.504,06. Sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 2,1% menjadi 14.185,64.

Ini adalah ketujuh kalinya pada tahun 2022 Nasdaq kehilangan lebih dari 2% dalam satu sesi. S&P 500 sekarang turun sekitar 5% pada tahun 2022, dan Nasdaq turun sekitar 9%.

Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan harga konsumen melonjak 7,5% bulan lalu pada basis tahun-ke-tahun, melampaui perkiraan ekonom sebesar 7,3% dan menandai kenaikan inflasi tahunan terbesar dalam 40 tahun.

Saham AS jatuh lebih jauh setelah Presiden Federal Reserve Bank St. Louis James Bullard mengatakan data telah membuatnya "secara dramatis" lebih hawkish. Bullard, anggota pemungutan suara komite penetapan suku bunga Fed tahun ini, mengatakan dia sekarang menginginkan kenaikan suku bunga sebesar satu persen penuh pada 1 Juli.

Dalam komentar Bullard, kontrak berjangka suku bunga sepenuhnya menghargai kenaikan kisaran target Fed untuk suku bunga kebijakannya menjadi 1% -1,25% pada akhir pertemuan kebijakannya di bulan Juni, dengan beberapa taruhan pada jalur kenaikan suku bunga yang lebih curam.

Saham pertumbuhan Megacap Tesla Inc (TSLA.O), Nvidia (NVDA.O) dan Microsoft (MSFT.O) masing-masing kehilangan sekitar 3%. Semua dari 11 indeks sektor S&P 500 turun, dengan teknologi (.SPLRCT), turun 2,75%, dan properti (.SPLRCR) turun 2,86%, memimpin penurunan. Sementara itu, perusahaan AS terus melaporkan hasil kuartalan yang optimis. Menurut data Refinitiv, dengan 78% dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil mengalahkan perkiraan laba analis. Walt Disney Co (DIS.N) naik 3,4% setelah mengalahkan perkiraan pendapatan dan laba pada penambahan pelanggan yang kuat dan kehadiran di taman hiburan AS. Baca selengkapnya Pembuat Barbie Mattel Inc (MAT.O) dan pembuat sereal Kellogg Co (K.N) masing-masing naik 7,65% dan 3,11%, setelah memperkirakan laba setahun penuh di atas ekspektasi pasar.