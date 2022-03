JAKARTA - Investasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang terukur. Apalagi investasi saham, inevstor harus memiliki pengetahuan hingga resiko sebelum membeli saham.

Perencana keuangan dan CEO Zap Finance Prita Hapsari Ghozie memberikan tips investasi saham agar nyaman dan tidak gampang insecure. Salah satunya adalah fokus pada financial journey masing-masing.

"Ini kenapa sahamnya ga cuan-cuan sih, kok temen bisa profit 20%, saham aku malah ngedrop, salah satu good money habit dalam berinvestasi adalah selalu ikuti dan fokus pada financial journey masing-masing," kata dia dalam Instagramnya, Sabtu (5/3/2022).

Berikut adalah tips investasi saham agar tak gampang insecure.

1. Do your own research

Investasi apa pun butuh dipelajari sebelum dibeli. Calon investor harus mengetahui apa yang dibeli, dibeli, kenapa, dan berapa banyak risiko yang sanggup ditoleransi. Katanya mau jadi Financial Analyst, bukan Feeling Analyst kan?

2. Analisa dengan metode yang dipahami Ada yang namanya analisa fundamental, valuasi, dan analisa teknikal. Jika semua itu terasa sulit, maka jalan keluarnya adalah dibantu oleh platform yang bisa memberikan panduan statistik utama hingga financial analysisnya. 3. Pegang rencana investasi Jika masih berpegang bahwa saham apa pun pasti naik, wah sepertinya harus belajar lagi. Pergerakan saham adalah representasi kinerja dari perusahaannya, sehingga setiap saham akan memiliki potensi yang berbeda. Penting banget untuk punya target untuk profit taking, kapan perlu cut-loss, dan sumber dana investasi.