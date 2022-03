JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini melemah pada penutupan perdagangan, Senin (7/3/2022). Koreksi IHSG karena sektor perbankan big caps.

Analis Henan Putihrai Sekuritas Liza C Suryanata mengatakan, sejak year to date asing membukukan pembelian bersih yang cukup banyak terutama di sektor keuangan.

"Penurunan hari ini memang didominasi oleh sektor finance juga dan bank besar seperti BCA contohnya ya karena dia punya 12% porsi dari keseluruhan indeks maka kalau misalkan dia turun sedikit saja langsung terasa ke indeks in general," ujar Liza dalam IDX 2nd Session Closing, Senin (7/3/2022).

Tetapi, lanjut Liza, jika dilihat dari jumlah penjualan asing hari ini sebenarnya terbilang relatif kecil daripada apa yang sudah dikumpulkan selama dari sejak awal tahun.

"Untuk perbandingan aja, angka net foreign buy untuk year to date ini masih cukup stabil secara indeks in general ya masih cukup stabil di angka Rp28 triliun," katanya.

Sedangkan jika dijabarkan dengan angka yang hari ini dijual, bank besar contohnya BCA memang asing net sell sebesar Rp500 miliar. Tapi jika dilihat pembeliannya year to date BCA masih ada cukup banyak tabungan asing di angka Rp3,7 triliun.

"Demikian juga dengan BBRI, asing juga beli cukup banyak year to date masih ada sekitar Rp5,2 triliun walaupun hari ini terjual Rp220 miliar, so mungkin ini sekedar profit taking sementara karena index regional lagi kurang sehat," jelas Liza.

Menurut Liza, sektor keuangan saat ini yang kurang diminati karena kita tahu akibat perang Rusia-Ukraina ini justru adanya peningkatan luar biasa pada harga komoditas.

"Oleh karena itu ini memberikan keuntungan sangat besar kepada sektor komoditi, ditambah lagi karakteristik market kita ini masih commodity driven jadi mungkin yang bisa menyelamatkan portfolio kita selama ini ya paling dari sektor komoditi," katanya.

Sektor keuangan juga disebut rentan karena keputusan The Fed dan Bank Indonesia. Tetapi, jika masih tertarik dengan sektor keuangan, Liza merekomendasikan wait and see dan perhatikan level support terdekat.

Saham-saham pilihan Henan Putihrai Sekuritas yakni:

ASII 5550 - 6400 BUY

AKRA 750 - 890 BUY

BMTR 240 - 270 Spec BUY

TKIM 7300 - 8550 BOW