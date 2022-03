JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Bursa saham AS dipimpin oleh kenaikan 2% di Nasdaq.

Wall Street perkasa setelah pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell mendorong saham-saham teknologi dan pertumbuhan lebih tinggi, rebound dari kerugian baru-baru ini.

Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 254,47 poin atau 0,74%, menjadi menetap di 34.807,46 poin. Indeks S&P 500 menguat 50,43 poin atau 1,13%, menjadi berakhir di 4.511,61 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 270,36 poin atau 1,95%, menjadi ditutup di 14.108,82 poin.

Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah positif, dengan sektor konsumen nonprimer dan komunikasi masing-masing terangkat 2,45% dan 2,01%, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor energi tergelincir 0,66%, merupakan satu-satunya kelompok yang menurun.​​​​​​​

Saham keuangan juga berada di antara yang berkinerja terbaik hari ini karena imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun naik menjadi 2,368%, dengan indeks bank S&P 500 terdongkrak 2,5%.

Federal Reserve pekan lalu menaikkan suku bunga dana federal sebesar seperempat poin%tase dari level mendekati nol, dan pejabat Fed tidak banyak berbuat untuk mengesampingkan ekspektasi pasar yang meningkat bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga setengah poin%tase pada Mei untuk menjinakkan inflasi.

Sementara biaya pinjaman yang lebih tinggi adalah negatif bagi konsumen dan banyak bisnis, mereka membantu untuk meningkatkan prospek keuntungan bagi bank.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Alphabet Inc dan Tesla Inc memberikan dorongan terbesar pada S&P 500 dan Nasdaq. Indeks teknologi S&P 500 naik 1,4% hari ini, tetapi tetap turun 10% untuk sejauh kuartal, di antara penurunan paling tajam dari sektor-sektor utama.

Saham Nike Inc terangkat 2,2% setelah perusahaan mengalahkan ekspektasi laba dan pendapatan kuartalan. Tesla Inc melonjak 7,9% karena pembuat mobil listrik itu mengirimkan mobil buatan Jerman pertamanya kepada pelanggan di pabrik Gruenheide.

Investor masih mencermati konflik Ukraina-Rusia, dengan pejabat Ukraina mengatakan kota pelabuhan Mariupol yang terkepung terus dibombardir saat pasukan Rusia menggandakan upaya mereka untuk merebutnya.

Volume transaksi di bursa AS mencapai 12,14 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 14,5 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.