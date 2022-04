JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Di Bulan Suci Ramadan 1443 H, MNC Sekuritas menyelenggarakan MNC Syariah Investment Festival 2022 untuk pertama kalinya. Acara virtual ini berlangsung mulai Selasa (5/4/2022) hingga Jumat (22/4/2022).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan, MNC Sekuritas berkomitmen penuh dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Pembukaan MNC Syariah Investment Festival 2022 juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pasar Modal Syariah PT Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh, Anggota Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. Nurul Huda, dan Chief Waqf Officer Rumah Zakat Indonesia Soleh Hidayat.

Festival ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk beribadah dan beramal dengan investasi syariah.

“Sepanjang Ramadan 1443 H, MNC Sekuritas menggelar rangkaian acara edukasi investasi syariah secara virtual yaitu "MNC Syariah Investment Festival 2022" berupa seminar edukasi saham syariah, talkshow entrepreneurship bisnis berbasis syariah, dan kegiatan inklusi pasar modal syariah. MNC Sekuritas berharap penyelenggaraan MNC Syariah Investment Festival 2022 untuk pertama kalinya di tahun ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang positif untuk perkembangan pasar modal syariah Indonesia ke depannya,” jelas Susy.

Dalam sambutannya, Susy menambahkan, pertumbuhan investor syariah MNC Sekuritas tidak terlepas dari keberadaan layanan platform online trading berbasis syariah, yaitu MotionTrade Syariah dan fitur untuk berzakat, berwakaf dan berinfak saham, yaitu MNC Filantropi.

“Nasabah syariah MNC Sekuritas terus mencatatkan pertumbuhan luar biasa. Per akhir tahun 2021, jumlah nasabah syariah MNC Sekuritas tumbuh lebih dari 26% dibandingkan jumlah nasabah di akhir tahun 2020. Berdasarkan data per Q1-2022, jumlah ini juga terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini MNC Sekuritas telah memiliki 22 point of sales berupa Galeri Investasi BEI Syariah, dari total 151 point of sales,” tutup Susy.

