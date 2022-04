JAKARTA - Harga batu bara memulai perdagangan awal pekan ini dari koreksi yang terjadi pada sesi terakhir. Acuan harga ICE Newcastle pada penutupan Kamis (14/4) menunjukkan kontrak batu bara April tertekan -0,93% di USD309,10 per ton, kontrak Mei 2022 turun -0,70% di USD320,10 per ton, sementara batu bara Juni 2022 melemah -0,62% di USD314,55 per ton.

Salah satu produsen utama batu bara, Indonesia, melaporkan perkembangan harga batu bara pada bulan Maret turut berdampak terhadap penerimaan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga batu bara naik sebesar 49,91% (MtM), dan melejit 224,75% (YoY) di harga USD294,4 per ton. Demikian laporan BPS, Senin (18/4/2022).

Kenaikan harga juga terjadi di komoditas CPO, nikel, dan gas alam. Hal ini membuat total nilai ekspor Indonesia mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar USD26,50 miliar pada Maret 2022.

Angka ekspor yang tinggi dibandingkan impor sebesar USD21,97 miliar, membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD4,53 miliar, menjelang lebaran awal bulan depan.

Seperti diketahui, Indonesia juga telah menerbitkan peraturan baru terkait perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pertambangan batu bara melalui PP Nomor 15 Tahun 2022. "PP ini menjadi tonggak penting sebagai landasan hukum konvergensi kontrak yang nantinya berakhir menjadi rezim perizinan dalam upaya peningkatan penerimaan negara," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, beberapa waktu yang lalu. Melalui regulasi ini, kontrak pertambangan yang telah berakhir dapat diperpanjang melalui Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, melihat potensi besar dari komoditas batu bara -di tengah booming harga komoditas- dapat menambah pemasukan negara.