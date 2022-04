JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mengembangkan edukasi pasar modal bagi para nasabah dan khalayak luas. Salah satunya dengan memanfaatkan IG Live.

Sektor minyak sawit mentah atau CPO di tahun ini sedang kelimpahan berkah dengan meningkatnya harga CPO, bahkan sempat ke level tertingginya di level MYR7.074/ton pada (07/03/2022). Peningkatan harga CPO ini juga tentu memberikan dampak tertentu bagi emiten yang bergerak di industri CPO, termasuk PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG).

Berapakah total produksi dan total sales volume CPO DSNG per tahun jika dibandingkan dengan kebutuhan domestik? Apa saja target pencapaian DSNG, terutama di tahun 2022 dan 2023?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Harga CPO All Time High, DSNG Kelimpahan Berkah?” pada Kamis (21/04/2022) pukul 16.00.

IG Live ini akan dipandu oleh Research Analyst MNC Sekuritas, Aqil Triyadi dan menghadirkan narasumber Direktur Utama PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Andrianto Oetomo. Simak IG Live ini hanya melalui akun IG @mncsekuritas!

